韓江配閉門拜會門利益交換？ 藍：執政黨才有利益可換

國民黨立委王鴻薇指出，外界皆希望國民黨與民眾黨合作公開透明。(本報資料照片)

國民黨 立委當選人韓國瑜、立委江啟臣今拜訪民眾黨立法院黨團，尋求支持出任下屆立法院正副院長。對於民眾黨團與「韓江配」、「游昌配」會面採閉門形式，外界質疑關起門來，會有利益交換的問題，有國民黨立委私下表示，國民黨並非執政黨，沒有太多的利益可換，能討論的最多是立法院召委，「要交換條件得找民進黨 」。另有國民黨立委委私下說，國會議長需中立，連涉黨事務都不能干涉，怎可能答應民眾黨任何承諾？

國民黨立委王鴻薇也指出，外界皆希望國民黨與民眾黨合作公開透明，雙方可談到共同追求的價值跟政策，關起門來談難免會被聯想到大選前柯文哲 堅持要到君悅樓上的小房間談的情形，這樣的做法難以取信社會大眾。

民進黨立院黨團總召柯建銘表示，難道他們還不了解韓國瑜、游錫堃？「你們不是最討厭密室協商，怎麼會搞成這一套呢？」

對於柯建銘稱「私設刑堂」說，柯文哲回應，游錫堃拜訪民眾黨團，「我們當然是表達歡迎，怎麼會是私設刑堂呢？不會啦。」

民進黨立委許智傑表示，立法院正副院長候選人禮貌性拜會朝野黨團已是民主常態，自己比較傾向採取公開形式，也希望三黨都能夠考量未來國會龍頭需具備國際形象、專業經驗及溝通能力，「有這三項特質的人擔任立院龍頭，才是人民之福。」