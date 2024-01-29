新聞評論／答題完還要面試 柯文哲只想綁架藍綠

民眾黨主席柯文哲要藍綠立院正副院長候選人到民眾黨「溝通座談」，一面高舉「公開透明」大旗，一面又說要「閉門會議」。(本報資料照片)

對於立法院正副院長選舉到底要支持國民黨 或民進黨 ，民眾黨主席柯文哲 要求藍綠候選人與白營立委「座談溝通」。選後民眾黨馬上就提出「國會改革方案」，要藍綠「答題」，接著又要求當面座談溝通，形同「答題完還要面試」，民眾黨的自我膨脹和政治算計，讓人開了眼界。

其實民眾黨提出的「國會改革方案」，皆是舊案重提；過往立法院正副院長選舉，候選人拜會跨黨派黨團尋求支持，也是常態。但民眾黨特別提出「答題加面試」的要求，卻顯得刻意且矯情。其主要目的，就是想把「關鍵少數」作用發揮到極致，營造「立法院正副院長由白營決定」的氛圍。

民眾黨這一系列操作，是企圖把自己放在政策與政治道德的制高點。但民眾黨真的站上制高點了嗎？選前選後，民眾黨爆出的內部黑幕，並不下於其他政黨，從黃珊珊球員兼裁判決定不分區立委名單又把自己放在首位，到大選期間不斷公布「假民調」，再到藍白合的簽字又撕毀，乃至選後內鬥傳聞不斷。只有八席立委的民眾黨，崩壞速度已經超藍趕綠。

此次柯文哲要藍綠立院正副院長候選人到民眾黨「溝通座談」，一面高舉「公開透明」大旗，一面又說要「閉門會議」，還強調「不會搞得像君悅那樣在現場直播」，簡直就是認知錯亂。藍白合的君悅直播，不就是起自於柯文哲出爾反爾、毫無誠信，又指控國民黨「暗算」他，才需要完全公開以昭公信？如今又說溝通座談要「閉門會議」，民眾黨不過是重施故技，消費其他政黨成就自己罷了。

以席次論，民眾黨尚不及藍綠的1/6，更僅占國會總席次的1/14，並無決定法案與人事同意的主導權。只因「三黨不過半」，民眾黨得以合縱連橫，透過與其他政黨合作或不合作的方式，來表現政策立場，發揮政治影響力，甚至操弄政局走向。所謂「超越藍綠」的另一面，其實是「寄生藍綠」，甚至「綁架藍綠」，藉此把自己的權力極大化，並謀求自己政黨的利益。

自選前藍白合破局後，民眾黨便「批藍打綠」，爭取「討厭藍綠」的民意。民眾黨的算計，藍綠有不同回應。選後民眾黨要藍綠「答題」，民進黨冷漠以對甚至反脣相譏，國民黨則有趙少康、韓國瑜和朱立倫等人給予正面回應。另外，雖然新科立委尚未就任，國民黨陸續提出的政策主張，例如不在籍投票、核電廠延役、人工生殖法與代理孕母等，無一不是民眾黨支持的政策主張。藍營對於國家通訊傳播委員會人事問題的看法，亦和民眾黨相近。雖然藍白協議早已被撕毀，國民黨仍未放棄選後藍白合作的可能，希望在野攜手共同對抗民進黨，達到監督目的。

不過，國民黨這些作為似乎並未獲得民眾黨的正面回應，顯見民眾黨主戰派仍是黨內主流。選前「支持韓國瑜當立法院長」，選後卻否認。選前說要政黨輪替，選後卻說「別把民進黨與新潮流混為一談」。選前藍白合破局教訓不遠，選後國民黨還想著在野合作監督，民眾黨卻已經想著如何自抬身價、綁架藍綠。

雖然從民眾黨自身政黨發展的角度來看，這些作法無可厚非，然高舉「國會改革」大旗，口口聲聲「超越藍綠」，卻又心心念念要在藍綠競爭中見縫插針，權謀算計自己的政黨利益，顯然與自己標榜的政策高度、政治道德互相扞格，更對廣大民意和選民付託置若罔聞。但如果真要走自己的路，民眾黨不妨提出自己的國會正副院長人選，別再挾藍綠自重了。