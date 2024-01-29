我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加社區治安差 更多華人買槍自保

30年難得一遇：聯準會降息 料將推動這些國家債券上漲

新聞評論／答題完還要面試 柯文哲只想綁架藍綠

聯合報社論
民眾黨主席柯文哲要藍綠立院正副院長候選人到民眾黨「溝通座談」，一面高舉「公開透明」大旗，一面又說要「閉門會議」。(本報資料照片)
民眾黨主席柯文哲要藍綠立院正副院長候選人到民眾黨「溝通座談」，一面高舉「公開透明」大旗，一面又說要「閉門會議」。(本報資料照片)

對於立法院正副院長選舉到底要支持國民黨民進黨，民眾黨主席柯文哲要求藍綠候選人與白營立委「座談溝通」。選後民眾黨馬上就提出「國會改革方案」，要藍綠「答題」，接著又要求當面座談溝通，形同「答題完還要面試」，民眾黨的自我膨脹和政治算計，讓人開了眼界。

其實民眾黨提出的「國會改革方案」，皆是舊案重提；過往立法院正副院長選舉，候選人拜會跨黨派黨團尋求支持，也是常態。但民眾黨特別提出「答題加面試」的要求，卻顯得刻意且矯情。其主要目的，就是想把「關鍵少數」作用發揮到極致，營造「立法院正副院長由白營決定」的氛圍。

民眾黨這一系列操作，是企圖把自己放在政策與政治道德的制高點。但民眾黨真的站上制高點了嗎？選前選後，民眾黨爆出的內部黑幕，並不下於其他政黨，從黃珊珊球員兼裁判決定不分區立委名單又把自己放在首位，到大選期間不斷公布「假民調」，再到藍白合的簽字又撕毀，乃至選後內鬥傳聞不斷。只有八席立委的民眾黨，崩壞速度已經超藍趕綠。

此次柯文哲要藍綠立院正副院長候選人到民眾黨「溝通座談」，一面高舉「公開透明」大旗，一面又說要「閉門會議」，還強調「不會搞得像君悅那樣在現場直播」，簡直就是認知錯亂。藍白合的君悅直播，不就是起自於柯文哲出爾反爾、毫無誠信，又指控國民黨「暗算」他，才需要完全公開以昭公信？如今又說溝通座談要「閉門會議」，民眾黨不過是重施故技，消費其他政黨成就自己罷了。

以席次論，民眾黨尚不及藍綠的1/6，更僅占國會總席次的1/14，並無決定法案與人事同意的主導權。只因「三黨不過半」，民眾黨得以合縱連橫，透過與其他政黨合作或不合作的方式，來表現政策立場，發揮政治影響力，甚至操弄政局走向。所謂「超越藍綠」的另一面，其實是「寄生藍綠」，甚至「綁架藍綠」，藉此把自己的權力極大化，並謀求自己政黨的利益。

自選前藍白合破局後，民眾黨便「批藍打綠」，爭取「討厭藍綠」的民意。民眾黨的算計，藍綠有不同回應。選後民眾黨要藍綠「答題」，民進黨冷漠以對甚至反脣相譏，國民黨則有趙少康、韓國瑜和朱立倫等人給予正面回應。另外，雖然新科立委尚未就任，國民黨陸續提出的政策主張，例如不在籍投票、核電廠延役、人工生殖法與代理孕母等，無一不是民眾黨支持的政策主張。藍營對於國家通訊傳播委員會人事問題的看法，亦和民眾黨相近。雖然藍白協議早已被撕毀，國民黨仍未放棄選後藍白合作的可能，希望在野攜手共同對抗民進黨，達到監督目的。

不過，國民黨這些作為似乎並未獲得民眾黨的正面回應，顯見民眾黨主戰派仍是黨內主流。選前「支持韓國瑜當立法院長」，選後卻否認。選前說要政黨輪替，選後卻說「別把民進黨與新潮流混為一談」。選前藍白合破局教訓不遠，選後國民黨還想著在野合作監督，民眾黨卻已經想著如何自抬身價、綁架藍綠。

雖然從民眾黨自身政黨發展的角度來看，這些作法無可厚非，然高舉「國會改革」大旗，口口聲聲「超越藍綠」，卻又心心念念要在藍綠競爭中見縫插針，權謀算計自己的政黨利益，顯然與自己標榜的政策高度、政治道德互相扞格，更對廣大民意和選民付託置若罔聞。但如果真要走自己的路，民眾黨不妨提出自己的國會正副院長人選，別再挾藍綠自重了。

國民黨 民進黨 柯文哲

上一則

太平島碼頭整建完工 蔡英文是否登島受矚目

下一則

立院龍頭戰 藍閉門會民眾黨團 綠批白私設刑堂

延伸閱讀

盧秀燕順理成章接棒？蔣萬安再等等？藍誰選2028掀話題

盧秀燕順理成章接棒？蔣萬安再等等？藍誰選2028掀話題
志工抱怨被使喚端菜倒廚餘 民眾黨高市黨部主委道歉了

志工抱怨被使喚端菜倒廚餘 民眾黨高市黨部主委道歉了
王世堅稱將繼續「送禮」進立法院 曝柯文哲收龍袍「捨不得還」

王世堅稱將繼續「送禮」進立法院 曝柯文哲收龍袍「捨不得還」
立院爭龍頭 柯文哲促藍綠候選人來拜會再決定

立院爭龍頭 柯文哲促藍綠候選人來拜會再決定

熱門新聞

天燈被風吹到一旁的商家，店員連忙搶救。（取自Instagram @hyon__._）

台式韓語講到一半 怪風逼出天燈業者這三個字 網：急了

2024-01-19 16:36
小女孩不疾不徐的回答法國路人的問題。（取自IG @dandanmemory）

7歲女童自學能說多國語言 遊歐狂秀多聲道社牛體質

2024-01-22 14:34
（取自臉書╱丁士芬主播 Sophia）

吃火鍋巧遇黃仁勳 她喜拿黃字紅包「有包股票嗎？」

2024-01-25 13:25
長榮航空機師醞釀春節期間罷工，桃園市機師職業工會昨先預告罷工兩警戒區段，涵蓋春節、清明連假。記者季相儒／攝影

長榮機師罷工涵蓋這幾天 旅行業跳腳：已買不到其他票

2024-01-26 18:22
高雄昨晚驚傳夫妻和3小孩陳屍出租套房，警方拉起封鎖線鑑識採證。記者石秀華／翻攝

1家5口窩居249呎出租房 台年輕夫妻與3幼子陳屍一張床

2024-01-22 13:40
紐約時報專欄作家紀思道在24日發表的文章寫道，製造全世界約九成最先進晶的台積電是他能想到史上唯一一家要是被迫停產，就可能造成全球大蕭條的企業。資料照片。(美聯社)

紐時專欄作家：台積電若被迫停產 可能造成全球大蕭條

2024-01-26 09:32

超人氣

更多 >
繼「繁花」王家衛後 張藝謀也將首拍電視劇 頂流女星搶著演

繼「繁花」王家衛後 張藝謀也將首拍電視劇 頂流女星搶著演
身形較以往消瘦…網傳習近平罹胰臟癌 可信度存疑

身形較以往消瘦…網傳習近平罹胰臟癌 可信度存疑
8964+小熊維尼 英鋼琴家臉書秀貼紙再嗆小粉紅

8964+小熊維尼 英鋼琴家臉書秀貼紙再嗆小粉紅
本月已有2.4萬人丟飯碗…轉型押AI 科技業再掀裁員潮

本月已有2.4萬人丟飯碗…轉型押AI 科技業再掀裁員潮
布碌崙8大道房東發現華男房客陳屍公寓數月

布碌崙8大道房東發現華男房客陳屍公寓數月