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盧秀燕順理成章接棒？蔣萬安再等等？藍誰選2028掀話題

台灣新聞組／台北28日電
2028誰會代表藍營出戰選總統？台北市長蔣萬安（中）被點名。（記者許正宏／攝影）
2028誰會代表藍營出戰選總統？台北市長蔣萬安（中）被點名。（記者許正宏／攝影）

2028誰會代表藍營出戰選總統？台北市長蔣萬安和台中市長盧秀燕都被點名，蔣萬安近來也常被問到選總統，他的回應大多是「不用再一直幫我找工作」，自己會好好的在崗位上面努力，為市民打拚；前立委郭正亮認為，「現在講2028太早了，盧秀燕應該會先認真把台中市長做完」。但他也表示，盧秀燕2026年卸任台中市長，恰巧能夠順理成章成為2028年國民黨總統參選人。

國民黨前天在中央黨部舉行感恩茶會，新北市長侯友宜提到謝謝蔣萬安，想讓蔣萬安變總統候選人，昨又稱讚蔣萬安年輕有為，要一起面對很多還沒解決的問題。蔣萬安昨走訪台北年貨大街受訪時笑說，侯市長也加入人力銀行的行列嗎？蔣萬安說，把台北市相關市政推動得順利，讓台北市不斷的進步，建設得愈來愈好「這是我的責任」。

媒體問蔣萬安跟台中巿長盧秀燕比，誰比較像總統候選人？蔣萬安說，昨被侯市長稱讚國語講得很好，太太回家就說「其實侯市長是講你台語講得很差，所以要多練習」。

國民黨立委王鴻薇指出，這一次蔣萬安全台走透透賣力輔選總統、區域立委，在選舉後半階段，甚至有區域立委候選人在搶蔣萬安，他可以說是輔選人氣王，但如果任期沒有做完，再參選總統，最後可能是不好的結果，蔣萬安還很年輕，可以等。

談及2028藍白發展，郭正亮日前在政論節目中表示，「柯文哲2028一定會選，但你還要重蹈覆轍嗎？」假設到時國民黨派出盧秀燕，如果柯選擇跟盧鬧開，像此次一樣成為三腳督局面，就幾乎篤定賴清德將會連任，況且到時賴會是現任總統，籌碼會比現在還多，「柯文哲也要學到歷史教訓，思考到時候要怎麼好好合作」。

國民黨 柯文哲 賴清德

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