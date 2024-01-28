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新聞評論／逐「燕」上帝畿 恐成民進黨2028魔咒

聯合報社論
台中市長盧秀燕。（記者劉柏均／攝影）
台中市長盧秀燕。（記者劉柏均／攝影）

《明史．五行志》記載，建文初年，坊間有道士吟唱歌謠：「莫逐燕，逐燕日高飛，高飛上帝畿」，走著唱著就不見了，但「逐燕上帝畿」卻成為燕王靖難之讖。2028年的台灣大選，「逐燕上帝畿」是否再度一語成讖，恐成民進黨的政治魔咒。

明太祖朱元璋傳位給建文帝朱允炆，朱允炆為求政權穩固，大力削藩，中央與地方決裂，燕王朱棣發動靖難之役，起兵奪位，登基為永樂皇帝。朱棣的正反評價不一，但其雄才武略也締造歷史留名的永樂盛世。建文帝急躁削藩，激化矛盾，遂有里巷歌謠警示禍亂徵兆。

回到600多年後的台灣。這次大選，國民黨在立委席次多所斬獲，特別是翻轉中台灣，藍綠立委席次從原本二比六，扭轉為六比二，國民黨變成絕對優勢，一路推動「立委藍白合」的台中市長盧秀燕扮演關鍵角色。

行政院選後進入看守內閣狀態，盧秀燕25日專程北上出席選後首次行政院會，她當面向行政院長陳建仁喊話，希望中捷藍線及綠線延伸、海線雙軌高架化能在農曆年前核定，才能討論橘線延伸南投，「希望中央給中彰投一份新年禮物。」

盧秀燕挾龐大民意而來，陳建仁正面回應，政院一直支持地方發展，將有條件核定相關計畫，希望透過中央和地方合作，農曆新年前能有好消息。經過這次大選教訓，民進黨政府暫時不敢繼續卡燕，否則恐將「逐燕日高飛，高飛上帝畿」。

盧秀燕固然是國民黨總統熱門人選，但她現在仍是台中市長，朱元璋稱帝前「高築牆，廣積糧，緩稱王」是最好的借鏡，四年後的總統大選似近亦遠，任何有志大位者都不該好高騖遠。燕子不急於變燕王，務實做好眼前的市政成績，築牆、積糧，才是「燕高飛」的基礎。

國民黨 民進黨

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