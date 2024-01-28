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志工抱怨被使喚端菜倒廚餘 民眾黨高市黨部主委道歉了

記者王昭月／高雄28日電
「四叉貓」披露民眾黨高市黨部主委莊貽量使喚志工端菜、倒茶、倒廚餘，導致志工退群，莊傍晚發聲明道歉。（圖／翻攝自四叉貓劉宇臉書）
「四叉貓」披露民眾黨高市黨部主委莊貽量使喚志工端菜、倒茶、倒廚餘，導致志工退群，莊傍晚發聲明道歉。（圖／翻攝自四叉貓劉宇臉書）

PTT網路紅人「四叉貓」在臉書披露，有小草在LINE群組指責民眾黨高市黨部主委莊貽量使喚志工端菜、倒茶、倒廚餘，導致志工退群。民眾黨主席柯文哲被問此事，怒嗆「四叉貓講的話怎麼相信」，以後統一該告就告，不能容許每天在鬼扯。不過莊貽量傍晚則發聲明，指任務太忙才請志工協助丟餐盒，深感抱歉，形同打臉「柯主席」。

四叉貓轉載民眾黨志工社群截圖，指民眾黨市黨部主委莊貽量把志工當工讀生使喚，丟餐盒倒廚餘，做非選務工作，且平常不出現，只有活動時才會出現。莊貽量對此於下午強調市黨部沒開伙，沒有端菜、倒茶情事，並指po文的群組是臨時工作群組，市黨部另有正式群組。

民眾黨主席柯文哲在台中謝票受訪時被問及此事當場怒嗆，「四叉貓講的話怎麼相信」，以前名嘴講了就算了，以後統一該告就告，不能容許每天在鬼扯。

不過傍晚莊貽量則發聲明致歉，指去年7月23日高雄哲友會的午餐活動，因前置作業繁忙，無法妥善處理自己的餐盒，因此請身旁同桌志工夥伴代為處理，造成志工夥伴內心不適，他深感抱歉，衷心致上12萬分歉意，以後會更加謹慎處理類似情況。

柯文哲 臉書 LINE

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