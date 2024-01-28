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扁馬蔡國情報告 朝野無共識作罷

記者屈彥辰／台北28日電

新國會即將開議，國民黨及民眾黨都拋出新總統赴立院國情報告的主張，總統當選人賴清德也表示願赴立院國情報告，目前朝野爭執是否該有詢答。其實，前總統陳水扁、馬英九及現任蔡英文總統時期，均曾有總統表明或朝野立委提案要求總統赴立院國情報告，但最後都因朝野立委無共識而作罷。

陳水扁2004年連任總統，對外宣布欲就國防軍購、加入聯合國等事赴立院進行國情報告。時為國會最大黨的國民黨認為，扁此舉是為了年底立委選舉造勢，拒絕讓扁報告。扁於2005年10月為國防軍購案、2006年3月為終止國統會運作，分別要求至立法院進行國情報告，仍遭在野的泛藍陣營拒絕。

馬英九時期，2012年在野的民進黨為馬政府開放含瘦肉精美牛及油電漲價，與親民黨、台聯黨團共同提案，邀請馬至立法院報告，遭到國民黨團封殺。另外，2015年，馬與中共總書記習近平會面，國民黨立委提案邀馬至國會報告，馬對此表達樂意接受，泛綠陣營認為邀馬報告恐成背書而拒絕。

2017年6月逢巴拿馬與中華民國斷交，國民黨團提案要求蔡英文至立法院國情報告，說明外交處境，遭民進黨團以人數優勢否決；2020年8月蔡英文宣布開放萊豬進口，同年10月國民黨團為杯葛萊豬進口案，提案要求蔡英文到立法院報告，國民黨團不敵民進黨立委人數優勢，提案遭否決。

國民黨 蔡英文 民進黨

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