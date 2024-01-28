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拜登將依法補助晶片廠 台積電入列…3月國情咨文前公布

是否接受提問 賴清德意願是關鍵

記者 周佑政

藍白陣營都要求總統當選人賴清德就任後到立法院國情報告，並採「即問即答」方式接受監督，但綠營認為總統在國會答詢違憲。賴清德作為「雙少數」總統，不妨主動遞出橄欖枝，接受在野黨「詢答」挑戰，除能讓國政推動順利、有助朝野和諧，也能建立良好憲政慣例。

憲法增修條文及立法院職權行使法都規定，立法院於每年集會時，得聽取總統國情報告。賴清德競選期間表示，如立法院邀請總統國情咨文，他會依憲法及立法院職權行使法，履行總統應有的責任。到立法院國情報告，是賴的「承諾」，問題不大，關鍵是要不要接受在野黨的要求，即問即答。

立法院職權行使法規定，立委於總統國情報告完畢後，得就報告不明瞭處提出問題，其發言時間、人數、順序、政黨比例等事項，由黨團協商決定；就前項委員發言，經總統同意時，得綜合再做補充報告。換句話說，是否接受立委提問、做補充報告，關鍵在總統的意願。

1996年總統直選後，已故的前總統李登輝每年向國民大會國情報告，並在會後聽取國大代表提問、建言，做出「綜合答覆」。雖然當時非即問即答，但李接受提問再做補充說明，就如同立法院職權行使法規定，也符合「詢答」精神。

以往執政黨認為在野黨邀總統國情報告是「羞辱」總統，朝野爾虞我詐，陳水扁、馬英九、蔡英文三任總統始終未能到立法院進行國情報告。賴清德應拉高格局，前往立院國情報告，說明國家大政方針，且勇於接受立委提委提問、建言，再做出綜合答覆，如此不但有利國政推動、向選民負責，更能成為憲政史上第一人。

賴清德 馬英九 國情咨文

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