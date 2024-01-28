在野出招 要賴清德赴立院國情報告 採「即問即答」

新國會國民黨 立法院黨團將要求總統當選人賴清德 就任後赴立院國情報告，且採「即問即答」方式，讓賴清德說明國政想法也接受國會監督，更希望總統赴立院國情報告常態化；民眾黨也贊成即問即答，對於民進黨 立法院黨團總召柯建銘認為「僅能報告、不能即問即答」，否則有違憲疑慮，民眾黨準立委黃國昌表示，柯曾說總統到國會報告必須詢答才有意義，現在卻稱違憲，雙標立場令人遺憾。

擬角逐新國會國民黨黨團總召的立委賴士葆表示，新一屆立法院開議後，國民黨團會主動發起，請立法院長召集朝野黨團協商，要求新任總統賴清德赴立法院國情報告時採即問即答，賴清德應有問必答，且實問實答。他說，賴清德是「雙少數」總統，更應按憲法規範到立院國情報告、聽取國會建言。

賴士葆指出，中華民國憲法是雙首長制，雙首長要接受監督，但現況是行政院長如「人肉沙包」、總統權力超級大卻不受監督，既然有六成民眾未投賴清德，賴若不受監督，國民黨與民眾都不能接受。他說，朝野黨團可討論方式，例如A立委問完、賴回答後，B立委接棒，又如國民黨有三棒，三棒完畢後再換民眾黨、民進黨，這可稱為「聯合質詢」或「聯合建言」，「大家都在寫歷史，形塑憲政慣例」。

國民黨立委王鴻薇認為，民進黨若有誠意可朝野協商，例如派政黨代表詢問，「總統既然都來了，可考慮接受詢問。」國民黨立委當選人羅智強認為，總統國情報告愈快愈好，國民黨主張國情報告常態化，頻率一年一次或兩次，重點是要貫徹責任政治；蔡英文總統「神隱」745天不面對外界對國政的疑慮，成為「有權無責」的總統，對台灣民主不利，賴清德選前承諾願意到立院報告，這是給賴說明國政想法。

黃國昌表示，柯建銘在2010、2012年曾說過「總統到國會報告，必須要與立委雙向溝通、互動，能夠詢答才有意義」、「馬英九到立法院進行報告，還需要接受立委即問即答，尊重立法院，呼籲馬能夠創下憲政首例」，如今民進黨卻以違憲說來模糊焦點，企圖迴避民意監督，雙標立場令人遺憾。