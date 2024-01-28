我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網球／謝淑薇澳網拿下女雙冠軍 寫超神「雙冠」紀錄

拜登將依法補助晶片廠 台積電入列…3月國情咨文前公布

在野出招 要賴清德赴立院國情報告 採「即問即答」

記者屈彥辰、林縉明／台北28日電

新國會國民黨立法院黨團將要求總統當選人賴清德就任後赴立院國情報告，且採「即問即答」方式，讓賴清德說明國政想法也接受國會監督，更希望總統赴立院國情報告常態化；民眾黨也贊成即問即答，對於民進黨立法院黨團總召柯建銘認為「僅能報告、不能即問即答」，否則有違憲疑慮，民眾黨準立委黃國昌表示，柯曾說總統到國會報告必須詢答才有意義，現在卻稱違憲，雙標立場令人遺憾。

擬角逐新國會國民黨黨團總召的立委賴士葆表示，新一屆立法院開議後，國民黨團會主動發起，請立法院長召集朝野黨團協商，要求新任總統賴清德赴立法院國情報告時採即問即答，賴清德應有問必答，且實問實答。他說，賴清德是「雙少數」總統，更應按憲法規範到立院國情報告、聽取國會建言。

賴士葆指出，中華民國憲法是雙首長制，雙首長要接受監督，但現況是行政院長如「人肉沙包」、總統權力超級大卻不受監督，既然有六成民眾未投賴清德，賴若不受監督，國民黨與民眾都不能接受。他說，朝野黨團可討論方式，例如A立委問完、賴回答後，B立委接棒，又如國民黨有三棒，三棒完畢後再換民眾黨、民進黨，這可稱為「聯合質詢」或「聯合建言」，「大家都在寫歷史，形塑憲政慣例」。

國民黨立委王鴻薇認為，民進黨若有誠意可朝野協商，例如派政黨代表詢問，「總統既然都來了，可考慮接受詢問。」國民黨立委當選人羅智強認為，總統國情報告愈快愈好，國民黨主張國情報告常態化，頻率一年一次或兩次，重點是要貫徹責任政治；蔡英文總統「神隱」745天不面對外界對國政的疑慮，成為「有權無責」的總統，對台灣民主不利，賴清德選前承諾願意到立院報告，這是給賴說明國政想法。

黃國昌表示，柯建銘在2010、2012年曾說過「總統到國會報告，必須要與立委雙向溝通、互動，能夠詢答才有意義」、「馬英九到立法院進行報告，還需要接受立委即問即答，尊重立法院，呼籲馬能夠創下憲政首例」，如今民進黨卻以違憲說來模糊焦點，企圖迴避民意監督，雙標立場令人遺憾。

國民黨 賴清德 民進黨

上一則

國會龍頭戰關鍵3天 白要閉門會談惹議

下一則

新聞評論／逐「燕」上帝畿 恐成民進黨2028魔咒

延伸閱讀

冷眼集╱民眾黨若討價還價忘監督初衷 恐愧對300萬票

冷眼集╱民眾黨若討價還價忘監督初衷 恐愧對300萬票
黃國昌酸老家違建拆完要立碑：感謝民進黨德政

黃國昌酸老家違建拆完要立碑：感謝民進黨德政
黑白集／台邦交頻拉警報 愈台獨愈中國

黑白集／台邦交頻拉警報 愈台獨愈中國
賴清德：深化台美夥伴關係 成為全球繁榮發展重要動力

賴清德：深化台美夥伴關係 成為全球繁榮發展重要動力

熱門新聞

天燈被風吹到一旁的商家，店員連忙搶救。（取自Instagram @hyon__._）

台式韓語講到一半 怪風逼出天燈業者這三個字 網：急了

2024-01-19 16:36
小女孩不疾不徐的回答法國路人的問題。（取自IG @dandanmemory）

7歲女童自學能說多國語言 遊歐狂秀多聲道社牛體質

2024-01-22 14:34
中華民國友邦吐瓦魯國將於1月26日舉行大選，吐瓦魯駐台大使潘恩鈕（Bikenibeu Paeniu）在接受訪問時表示，有可能會在大選之後承認中華人民共和國，等於與中華民國斷交。（本報資料照片）

吐瓦魯也傳斷交危機？台外交部：持續強化合作

2024-01-20 22:18
（取自臉書╱丁士芬主播 Sophia）

吃火鍋巧遇黃仁勳 她喜拿黃字紅包「有包股票嗎？」

2024-01-25 13:25
高雄昨晚驚傳夫妻和3小孩陳屍出租套房，警方拉起封鎖線鑑識採證。記者石秀華／翻攝

1家5口窩居249呎出租房 台年輕夫妻與3幼子陳屍一張床

2024-01-22 13:40
紐約時報專欄作家紀思道在24日發表的文章寫道，製造全世界約九成最先進晶的台積電是他能想到史上唯一一家要是被迫停產，就可能造成全球大蕭條的企業。資料照片。(美聯社)

紐時專欄作家：台積電若被迫停產 可能造成全球大蕭條

2024-01-26 09:32

超人氣

更多 >
Lisa金色緊身戰袍熱舞辣爆 法國第一夫人拉C位拍照

Lisa金色緊身戰袍熱舞辣爆 法國第一夫人拉C位拍照
華人找槍手考駕照趨勢大增 走線華人尤其多

華人找槍手考駕照趨勢大增 走線華人尤其多
南加閒置豪宅遭百人占領 夜夜笙歌三個月 鄰居叫苦

南加閒置豪宅遭百人占領 夜夜笙歌三個月 鄰居叫苦
紐約華埠「後花園」種花20載 華婦被譽「不為人知的英雄」

紐約華埠「後花園」種花20載 華婦被譽「不為人知的英雄」
紐約班森賀華人個資外洩嚴重 千元銀行積蓄被盜

紐約班森賀華人個資外洩嚴重 千元銀行積蓄被盜