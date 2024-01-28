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國會龍頭戰關鍵3天 白要閉門會談惹議

記者屈彥辰、林縉明、趙容萱、林敬家／綜合28日電

新國會正副龍頭選舉2月1日登場，1月29日開始是「關鍵3天」。民眾黨立法院黨團邀藍綠候選人溝通，國民黨「韓江配」與民進黨「堃昌配」，預計29日就將前往拜會白營立委，尋求支持；而掌握8席關鍵少數的民眾黨，最快30日就會亮出底牌，決定立院正副院長投票動向。

國民黨正副院長候選人韓國瑜、江啟臣29日上午9時前往民眾黨團拜會。民進黨團當日上午召開黨團成立大會暨黨團會議，會中可望拍板通過由現任正副院長游錫堃、蔡其昌搭擋，尋求連任，民進黨主席賴清德也將親自與會，替民進黨團加油打氣。最快同天下午，堃昌配就將拜會民眾黨團；游錫堃強調，候選人去拜訪、拜票，是民主政治的禮貌。

民眾黨主席柯文哲表示，下屆立法院有意問鼎立院龍頭及副手的國民兩黨候選人都透過管道來接觸，會先和對方開閉門會議，會後出來接受媒體訪問。柯文哲說，韓、江行程早就排好了，他主張黨團一定程度上應獨立作業，並與黨中央互相合作，所以「我不一定會出席」。

對於民眾黨要求閉門會談，藍綠內部都有雜音，認為恐被視為「密室協商」，違反民眾黨「公開透明」的主張。

國民黨立委王鴻薇說，民眾黨總說不要密室、不要黑箱，因此應避免閉門會議，否則被說兩黨密謀也不好。藍營高層指出，國民黨雖是新國會第一大黨，沒有過半是事實，對於院長選舉無法篤定，當然要尋求在野合作，韓江去拜訪有其必要；且就算是韓江配真能勝選，國民黨更要謙卑，要跟民進黨不同，不能擺出老大的樣子。

民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，民眾黨不是主張公開透明，「閉門會議是要辯論還是要羞辱，難道是嚴刑拷問？」民進黨立委林俊憲也批評，民眾黨找到理由讓他們自己的票投給院長當選人， 把8席立委當成像80席。

民眾黨人士表示，8席民眾黨立委與藍綠候選人會談後，將會依據雙方的主張再次開會討論，決定最終的投票意向，預計30日就會做出決定，不會拖到最後一刻才公布。

民進黨 國民黨 投票

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