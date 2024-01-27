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質疑台灣選舉做票 「挺柯網紅」愛莉莎莎道歉：有更適合的說法

記者楊德宜／台北即時報導
網紅愛莉莎莎今天發文公開道歉，她表示，第一時間未經查證，即使用「做票」這個嚴重的字詞，跟大家道歉。(取材自臉書)
網紅愛莉莎莎今天發文公開道歉，她表示，第一時間未經查證，即使用「做票」這個嚴重的字詞，跟大家道歉。(取材自臉書)

台灣網紅愛莉莎莎在2024總統大選力挺民眾黨主席柯文哲，她日前發限動質疑「做票才輸，我真的無法」，引起討論。她今天在IG發文公開道歉，她表示，第一時間未經查證，即使用「做票」這個嚴重的字詞，跟大家道歉。

她表示，身為公眾人物，當發現開票程序有任何瑕疵及疑慮，應該要使用「開票流程違規」、「不符合開票流程」等更為適合的說法，這部分是她的疏忽，當晚也已於限動更正用詞並為「做票」一詞道歉。「在這邊再次跟大家說聲抱歉，也期望經過此事，我和大家都能夠了解開票流程及規矩的重要性」。

愛莉莎莎表示，沒有第一時間發表聲明，是因為想等台灣事實查核中心查證當晚她在限動曝光的資訊。針對媒體報導指使用「抖音惡意剪輯影片」的部分，她逐項說明及澄清「沒有」曝光或轉發任何經過變造的惡意影片，影片皆由監票民眾所拍攝的真實畫面。

她列出經過「台灣事實查核中心」的回覆，第一，「魔術箱」影片，事實查核中心有說明，影片提及的紙箱「夾層」是用以穩固紙箱的底板，至於底板為何沒有平放且造成選票在底板下，是因為1月13日投票前，選務人員展示空票匭、封上封條，有民眾質疑底部封條貼不夠牢，工作人員翻轉紙箱，民眾上前按壓箱底確認，原平放的底板恐因此而打斜，但先把票全部倒出會造成開票流程瑕疵的疑慮。

第二，限動分享冬山鄉340投開票所中「先整票再開票」的內容：此舉的確是不符合開票流程，也經事實查核中心所證明。

第三，限動分享南投67投開票所「只畫單一候選人正字號」內容：根據中選會公布的113年投開票所工作人員手冊規定，開票應「逐張唱名開票，並依檢票、唱票、 記票及整票作業程序進行，不得先整票後再行唱票記票。每一投票匭開票完畢，向參觀席參觀民眾展示空票匭。 」南投選委會指出，該投開票時確實不符合選務流程規定。

第四，限動分享高雄市左營區的742投開票所「民眾黨206票被計成6票」：經事實查核中心說明，記票員先寫尾數6，要再補上「20」前，民眾先拍照。（但是6是寫在方格正中間，大小也和其他寫個位數的一樣，此說法有點問題，仍有造成開票瑕疵疑慮 ）

第五，限動分享高雄市三民區的1048投開票所「民眾黨209票被計成9票」：事實查核中心說明確實是誤寫；經核對後，記票員誤寫為9，核對時發現，更正為209。第六，限動分享新竹市北區第256投開票所「藍綠兩黨多加100票」：經事實查核中心有證實此事，經現場監票民眾提醒更新失誤。

第七，限動分享雲林縣台西鄉的的第51號投開票所「先把票全部倒出來開票且經監票人員提醒仍不願改善」一樣也被證實是不符合開票程序。

愛莉莎莎表示，她想針對第一時間未經查證即使用「做票」這個嚴重的字詞，跟大家道歉，身為公眾人物，當發現開票程序有任何瑕疵及疑慮，應該要使用「開票流程違規」、「不符合開票流程」⋯等更為適合的說法，「這部分是我的疏忽」。

他說，當晚也已於限動更正用詞並為「做票」一詞道歉，「在這邊再次跟大家說聲抱歉」，也期望經過此事，她和大眾都能夠了解開票流程及規矩的重要性。

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