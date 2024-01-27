新聞評論／公共藝術和文策院爭議 曝文化部撒錢痼疾

文策院19日發布「國際合作投資方案2.0（TICP 2.0）」，卻引爆李康生、李心潔等百位影人的連署抗議。圖為文策院董事長蔡嘉駿。（記者陳正興／攝影）

文化界最近連爆兩大事件，一是監委通過提案，糾正文化部長期不處理公共藝術遭少數特定代辦廠商壟斷，對相關質疑又回應消極；二是上百位影界人士連署，要求文策院出面溝通新政策。兩者雖是個別事件，卻暴露文化部門武斷冒進、不聽專業的痼疾，且都存在「不能明說」的祕密。

台灣自2008年起允許公共藝術興辦機關可委由廠商專案管理或代辦，此後，公共藝術代辦率即一路飆升。2011年代辦率僅20%，至2019年已飆至66%，且特定廠商占比愈來愈高。2021年，四家代辦公司就吃掉近七成代辦案，其中一家更占代辦總數近四成，相關檢舉案滿天飛。若代辦成效良好，反彈應不致那麼大。

問題在，由於領域狹小，公共藝術執行小組委員從計畫擬定、徵選、鑑價、驗收常由同一人擔任，不少人利用此一漏洞，聯合委員甚至業主壟斷相關計畫。藝術家有時是利益團體一員，更多時候只能吃剩餘的餿水。這種偏差狀況，文化部當然不會不知。

當初台灣的公共藝術政策是取法美國費城 的「百分比公共藝術」作法，要求建築經費須以一定比例設置藝術。但同樣實施百分比公共藝術的紐約，平均一年僅花1.2億元（台幣，下同，約380萬美元），年產七件公共藝術；而台灣竟以一年逾5億元產出200多件作品。數量與金額之驚人，讓紐約公共藝術單位也咋舌。

兩年前，文化部因「文化發展基金」經費欠缺，硬從千瘡百孔的公共藝術尋覓財源，修法《文獎條例》，增訂重大公共工程也須以1%造價編列公共藝術經費。此舉，表面上是大幅擴增公共藝術經費來源，實際上圖的是興辦機關未用完的1%剩餘經費須上繳主管機關，可讓文發基金不虞匱乏。

新法實施後，因各機關不願放棄白花花的公共藝術預算 ，寧可自己吃下來，使得文化部的盤算落空。後果則是，由於8000多億的前瞻計畫造成公共工程百花齊放，原已弊病叢生的公共藝術因經費暴增，亂象愈發嚴重。以桃園為例，光軌道建設衍生的公共藝術經費即高達17億元。肥水大增下，各方搶成一團，檢舉案也大爆發，引來監委關注。但監委調查兩年，文化部都裝作不知或作無辜狀，一再推託。若文化部不能把這個自己挖出來的坑洞補起來，台灣勢必發生學者預言的「藝術當機殼，藝文變製造業」的公共環境災難。

無獨有偶，由文化部監督的文策院，也爆出成立四年多來最大爭議，百名影界人士連署要求文策院說明「國際合作投資 計畫」的政策變化。根據文策院公告的新方案，最受爭議的就是增加「商業片」投資，及鼓勵具「台灣元素」的案件；前者戳痛台灣文化影業的心，後者也藏著不能說的祕密。

影業人士認為，文策院要求用商業片拓寬國際市場能見度，根本違背經驗法則。至於「台灣元素」濃度高的案件，文策院投資比率可增至49%，在影業人士看來更暗藏政治動機。業界認為，文策院是想藉這一條款排除中資涉入，只要發現誰背後輾轉有中資，即以「台灣元素濃度不高」排除。此事再次凸顯，文化界長年抱怨的文策院人士文化專業不足，包括每次電影投資評審，委員大半非文化界出身。尤其文策院擺出官架子，未經溝通即擅自訂出新辦法，試圖左右業者，令專業人士感到難耐。

不論文化部或看文化部臉色拿預算的文策院，其實都已變成撒錢單位。當專業素養不足，錢又撒得太不均，也難怪藝術家們要不平則鳴。