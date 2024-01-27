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柯邀來談 韓：齊面對蠻幹綠 游：不拒任何顏色

台灣新聞組／台北27日電

新國會正副龍頭選舉2月1日登場，民眾黨昨再「出考題」，邀藍綠正副院長候選人到黨團座談，將角逐立法院長的國民黨準立委韓國瑜昨表示，「我們願意釋放最大誠意，前往拜訪溝通在野的伙伴，尋求團結合作的契機」。尋求連任的立法院長游錫堃則說，若成為院長候選人，只要民眾黨團歡迎，「我都會去拜票」。

韓國瑜昨表示，不該錯過任何可以團結合作的機會，這是為何他先前表達國會改革理念，藉此公開、具體回應在野夥伴的訴求主張。議題不只侷限國會改革，針對特定的議題、好的政策，接下來都應該有更好的互信與討論合作的空間。

韓國瑜說，為了強化立院監督執政的機制、捍衛每一席國會議員的監督力道，他願意撇開外界流言的紛擾，誠意溝通、尋求在野的支持，希望打開合作的契機、保持良好互動，共同面對顢頇蠻幹的民進黨，強化國會監督制衡的價值。

與韓國瑜搭檔參選正副院長的國民黨立委江啟臣昨宣示，韓江配若無院長，他必會果斷退出副院長選舉，信守與韓國瑜同進同出的政治承諾。

游錫堃昨接受廣播節目訪問時表示，民進黨主席賴清德曾強調國會自主，就是交給民進黨團處理，接下來要經29日黨團會議產生候選人，他會盡量爭取大家的支持，不拒任何顏色的選票。

對於民眾黨邀藍綠候選人座談、談國會改革，民進黨團昨表示，立法院正副院長由委員互選產生，尊重未來所推出候選人尋求所有立委支持意願。

民進黨團總召柯建銘說，第二屆國會全面改選至今30年，民進黨從不停止國會改革，諸多法案皆為民進黨主導通過，他皆在國會從不缺席。民眾黨過去四年在國會從無提出任何國會改革，如今民眾黨準立委黃國昌只提出四點國會改革，了無新意的主張，要拷問各黨，未免太拾人牙慧，班門弄斧。

民進黨立委莊瑞雄說，民眾黨把基調拉得很高，好像藍綠都要去拜碼頭，搞得像面試大會，根本強人所難。

另國民黨立法院黨團上演總召之戰，國民黨立委傅崐萁昨於專訪中，否認黨中央介入總召選舉的說法，傅甚至提到，去年8月時，國民黨立委當選人韓國瑜曾表態支持他擔任國會議長；對此也要角逐總召選舉的國民黨立委賴士葆批評，傅的說法如自抬身價，應以韓國瑜本人的說法為主。

國民黨主席朱立倫昨在感恩茶會喊話，別被民進黨見縫插針，黨團總召、書記長選舉不是問題，那是黨團選內部同仁，就是早當、晚當，是服務幹部而已。綠媒講得很嚴重，其實是今年不當明年當，明年不當後年當。

此外，國民黨立委洪孟楷、林思銘雙雙登記參選黨團書記長，經二人協調，將由洪孟楷擔任書記長，林思銘任首席副書記長。

民進黨 國民黨 韓國瑜

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