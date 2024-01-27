我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國女師夏威夷遭潑化學液體 老家在山東 華人發起籌款

洛杉磯時報創立142年 首位女執行主編上任 有台灣背景

冷眼集╱民眾黨若討價還價忘監督初衷 恐愧對300萬票

記者 林縉明

新國會民眾黨掌握關鍵少數，成為藍綠爭相爭搶的對象，讓民眾黨有叫牌的空間，充分展現國會第三大黨的氣勢。不過，民眾黨不應得意忘形，遺忘監督執政黨是在野黨的責任，若國會龍頭首戰，民眾黨就選擇跟民進黨合作，愧對超過300萬票投民眾黨的支持者。

過去八年，民進黨掌握國會過半席次，不僅取得立法院正副院長，在委員會、議程安排、修法等都有主導權，外界戲稱，只有民進黨不想過的法案，沒有民進黨過不了的法案，引發民怨，立法院監督力量大打折扣。

新國會三黨不過半，不再是民進黨說了算，必須要看民眾黨的臉色，民眾黨跟藍綠叫板的籌碼大增，手握一手好牌，民眾黨至今對於國會龍頭選舉不願鬆口，口風很緊，若票投民進黨候選人，民眾黨喊出的國會改革恐淪為口號。

總統競選期間，柯文哲猛批民進黨執政不佳，並嚴詞批判新潮流，還嗆對手賴清德「黑幫老大」，新潮流在幹什麼會不知道，甚至質疑賴清德曾經替新潮流大老吳乃仁背書，對民進黨批判火力猛烈，如果選後回頭跟民進黨合作，政治誠信再度受到質疑。

在野黨監督執政黨天經地義，避免一黨獨大，還能落實行政部門監督，建立聯合政府的新政治文化典範，同時能保有政黨的主題性，以免被貼上小綠、小藍的標籤，民眾黨新國會首戰，將決定民眾黨未來發展，值得柯文哲跟民眾黨深思熟慮後再做決定。

民眾黨投票意向備受關注，能否打響新國會第一炮，應該盡快做出決定，而不是以拖待變，待價而沽，民眾黨目前等待藍綠各自出價再做出決定的做法，是公開透明的在討價還價，忘記監督執政黨的初衷，如何讓人民信任跟支持。

民進黨 賴清德 柯文哲

上一則

長榮機師春節若罷工難簽轉 華航、星宇訂位率近9成

延伸閱讀

談國會改革 柯建銘嗆：黃國昌了無新意卻要號令天下？

談國會改革 柯建銘嗆：黃國昌了無新意卻要號令天下？
游錫堃：國會交流助攻 台灣已突破中國外交封鎖

游錫堃：國會交流助攻 台灣已突破中國外交封鎖
中國媒體人王志安道歉：對台灣選舉指手畫腳不自量力

中國媒體人王志安道歉：對台灣選舉指手畫腳不自量力
黃國昌酸老家違建拆完要立碑：感謝民進黨德政

黃國昌酸老家違建拆完要立碑：感謝民進黨德政

熱門新聞

天燈被風吹到一旁的商家，店員連忙搶救。（取自Instagram @hyon__._）

台式韓語講到一半 怪風逼出天燈業者這三個字 網：急了

2024-01-19 16:36
小女孩不疾不徐的回答法國路人的問題。（取自IG @dandanmemory）

7歲女童自學能說多國語言 遊歐狂秀多聲道社牛體質

2024-01-22 14:34
中華民國友邦吐瓦魯國將於1月26日舉行大選，吐瓦魯駐台大使潘恩鈕（Bikenibeu Paeniu）在接受訪問時表示，有可能會在大選之後承認中華人民共和國，等於與中華民國斷交。（本報資料照片）

吐瓦魯也傳斷交危機？台外交部：持續強化合作

2024-01-20 22:18
（取自臉書╱丁士芬主播 Sophia）

吃火鍋巧遇黃仁勳 她喜拿黃字紅包「有包股票嗎？」

2024-01-25 13:25
高雄昨晚驚傳夫妻和3小孩陳屍出租套房，警方拉起封鎖線鑑識採證。記者石秀華／翻攝

1家5口窩居249呎出租房 台年輕夫妻與3幼子陳屍一張床

2024-01-22 13:40
紐約時報專欄作家紀思道在24日發表的文章寫道，製造全世界約九成最先進晶的台積電是他能想到史上唯一一家要是被迫停產，就可能造成全球大蕭條的企業。資料照片。(美聯社)

紐時專欄作家：台積電若被迫停產 可能造成全球大蕭條

2024-01-26 09:32

超人氣

更多 >
認為是「養生極品」 長壽專家每天吃這水果

認為是「養生極品」 長壽專家每天吃這水果
倫敦車站槓英鋼琴家 多名中客身分起底 被揭先主動走向對方

倫敦車站槓英鋼琴家 多名中客身分起底 被揭先主動走向對方
對中國女子潑化學液體嫌犯被捕 目擊者：她像蠟燭融化

對中國女子潑化學液體嫌犯被捕 目擊者：她像蠟燭融化
退休夫婦領社安金 一定要知道的3件事

退休夫婦領社安金 一定要知道的3件事
小心紐約假罰單詐騙 車主破財、洩露個資

小心紐約假罰單詐騙 車主破財、洩露個資