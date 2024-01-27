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立院爭龍頭 柯文哲促藍綠候選人來拜會再決定

記者林縉明／台北27日電
針對下屆立法院正副院長選舉，民眾黨主席柯文哲（左二）26日赴黨團跟準立委開會。柯會後出招，表示將邀藍綠院長候選人到黨團溝通或座談。（記者潘俊宏／攝影）
針對下屆立法院正副院長選舉，民眾黨主席柯文哲（左二）26日赴黨團跟準立委開會。柯會後出招，表示將邀藍綠院長候選人到黨團溝通或座談。（記者潘俊宏／攝影）

下屆立法院正副院長選舉，民眾黨八席立委成為關鍵少數。民眾黨主席柯文哲昨親赴黨團跟準立委開會討論，柯會後再出招，表示將邀藍綠院長候選人到黨團溝通或座談；國會龍頭選舉，民眾黨一定會團進團出，若未依黨團決議將開除黨籍。據了解，昨天的會議，黨內對投票意向「確實有不同想法」，共識則是聽取藍綠候選人會談後再決定。

國會正副龍頭選舉，民眾黨內傳出五套劇本，包括支持藍營「韓江配」、支持綠營「堃昌配」、票投給自己、開放投票、分裂投票。

民眾黨八位新科立委昨對會談內容三緘其口，但有與會人士說，對於正副院長選舉，其實黨內每個人心中有各自理想人選，確實有不同想法，有些人不願投藍、有些人不願投綠；但經討論後，決定先聽過兩黨候選人的看法後再來談，就看兩黨的誠意，預計跟藍綠候選人見面，黨團進一步討論後再決定。

與會人士透露，柯文哲昨在會議中透露近期電話接不完，來自各方的拜託，讓柯不堪其擾，才知道原來「這就是關鍵少數」，所以決定透過公開透明方式，邀藍綠候選人到黨團會談，以便能進一步認識互動。

民眾黨準立委黃國昌日前在直播節目表示，不論現任副院長蔡其昌參選院長或副院長，基於蔡其昌2016年曾承諾國會改革，至今仍跳票等四大理由，他都不會支持蔡。與會人士說，昨會議並未討論到相關議題，但立委們各有投票想法，提出討論。

柯文哲會後表示，民眾黨已提出四項國會改革訴求，正副院長選舉，民眾黨也主張公開透明，因此邀藍綠正副院長候選人，到黨團溝通，說明國會改革想法，由候選人跟八位立委討論，他不用參與。會談將採閉門會議，會後視情況對外說明，絕不會像去年在君悅飯店三方會談要求公開直播。

柯表示，國會改革未必是立法院長職權，但有意角逐國會龍頭者需表示態度。希望兩黨候選人能在下周一拜會黨團，預留思考的時間，不然每個人都私下要來見面，壓力太大。

至於團進團出是否亮票，柯文哲說，會用適當方法讓大家知道民眾黨立委投誰。

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