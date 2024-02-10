我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

谷歌殺妻案 陳立人為何戴頭盔出庭？

美德領袖白宮會談 重申援助烏克蘭抗俄的重要性

黑白集／侯友宜大選新北本命區動搖 恐影響交棒

黑白集
新北市長侯友宜（前右）大選後回到崗位上，馬不停蹄視察工程進度。（本報資料照片）
新北市長侯友宜（前右）大選後回到崗位上，馬不停蹄視察工程進度。（本報資料照片）

大選剛結束，新的政治狼煙又燃起。最熱鬧的是新北市，幾個陣線同時發動攻勢。因不滿侯友宜「落跑」，有團體在臉書發起罷侯，也有人在街頭連署罷免。下屆新北市長也提前開打，藍綠陣營已有洪孟楷、劉和然、蘇巧慧等人被點名；民眾黨的黃國昌，也可能加入戰局。

前年底，侯友宜以115萬票連任新北市長，大勝對手林佳龍的69萬票。但這次大選，他在新北僅得86萬票，輸賴清德8萬多票，也只贏柯文哲22萬票。很顯然，不少市民不滿他位子還沒坐熱就落跑；他必須在剩下的任期加倍努力，贏回市民的心。

「罷侯」行動表面上是民間團體發動，事實上，和當年高雄「罷韓」有相同脈絡可循，幕後應是綠營勢力推動。但新北選民屬性多元，和深綠的高雄市畢竟不同，因此高雄罷韓成功的經驗在新北未必能複製。這從臉書和街頭連署的情況，即一目了然。

無論如何，侯友宜輸掉大選，連自己耕耘12年的本命區都動搖，很可能影響他未來的交棒。這點，他毫無樂觀的本錢。尤其，加上黃國昌投入市長戰局，這盤棋勢必更為複雜。

400萬人口的新北成為兵家必爭之地，是勢所必然。但政治人物在此操兵練將，勿忘以人民為念，不要一味殺戮攻伐、挑撥仇恨。市民不是韭菜，不會任你們割取。

侯友宜 臉書 賴清德

上一則

解放軍戰機除夕版氣球擾台空防 活動示意圖罕見複雜

下一則

台灣大健康產業吸睛 「醫療觀光」潛力足

延伸閱讀

侯友宜談黨未來：大象難轉身 但改革不是口號

侯友宜談黨未來：大象難轉身 但改革不是口號
侯友宜「後時代」2026誰接棒？藍綠白都有呼聲人選

侯友宜「後時代」2026誰接棒？藍綠白都有呼聲人選
侯友宜敗選 旅美導師評9大原因：這句話少了幾十萬票

侯友宜敗選 旅美導師評9大原因：這句話少了幾十萬票
國民黨內逼宮聲起 侯友宜等5縣市長挺朱

國民黨內逼宮聲起 侯友宜等5縣市長挺朱

熱門新聞

有網友拍下一張男女共用的公廁門照片貼文，門上有女性、男性以及外星人的圖案，下方則有「TOILET」英文說明，「ET」2字母剛好對準外星人的圖案，讓逾6萬名網友按讚。圖／取自臉書社團「路上觀察學院」

公廁指示牌上英文字母和圖案藏玄機 網讚：驚人巧合

2024-02-03 10:33
陳致中深夜在臉書貼上自拍照，寫說「回家了，如一場夢」。(翻攝自臉書)

陳致中出獄 深夜發文：好久沒用手機 回家了如一場夢

2024-02-06 19:34
(取自聯合影音網)

陳水扁兒子坐牢272天獲假釋 獄中表現良好 幫受刑人洗衣

2024-02-06 13:38
韓國瑜30年前擔任立委照片曝光。圖／洪孟楷提供

韓國瑜、柯建銘30年前照曝光 與現在截然不同

2024-02-04 10:10
立法院長韓國瑜（右）上任後首場外賓接見，國民黨主席朱立倫（左）為嘉賓，兩人一同向媒體揮手致意。（本報系資料照片）

韓國瑜夠狠 沈富雄見一幕喊「EQ太高了」：什麼手段都懂

2024-02-07 23:16
台交通部宣布，3月1日起解除「禁團令」，將開放台人組團赴中旅遊。（本報資料照片）

反制中國更改M503 台宣布「無限期暫停」組團赴中旅遊

2024-02-07 03:40

超人氣

更多 >
劉謙睽違5年登春晚又失手？主持人一表情衝上微博熱搜

劉謙睽違5年登春晚又失手？主持人一表情衝上微博熱搜
終於現身…谷歌工程師陳立人涉嫌殺妻 戴頭盔出庭

終於現身…谷歌工程師陳立人涉嫌殺妻 戴頭盔出庭
谷歌殺妻案 陳立人為何戴頭盔出庭？

谷歌殺妻案 陳立人為何戴頭盔出庭？
拜登開記者會反駁記憶差 結果適得其反

拜登開記者會反駁記憶差 結果適得其反
美零售商中滿意度最高 好市多靠什麼蟬聯7連霸？顧客最在意這些

美零售商中滿意度最高 好市多靠什麼蟬聯7連霸？顧客最在意這些