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立院新人磨刀霍霍／謝龍介：一生監督賴清德無懸念

記者鄭惠仁／台南10日電
國民黨不分區立委謝龍介表示，未來加強與年輕人溝通，多聽年輕人意見，若市民願意支持，繼續拚戰下屆市長選舉。（記者鄭惠仁／攝影）
國民黨不分區立委謝龍介表示，未來加強與年輕人溝通，多聽年輕人意見，若市民願意支持，繼續拚戰下屆市長選舉。（記者鄭惠仁／攝影）

國民黨不分區立委謝龍介背負選民滿滿期待上任，他說對總統當選人賴清德的「一生監督你一人」沒有懸念，下次市長選舉，若市民願意支持，會再披掛上陣，而且只做一任。讓年輕人認識、了解國民黨是自己未來要努力的目標，會持續透過直播、平台整合聽取更多聲音。

謝龍介口才犀利，台語之流利更是政壇少人能匹，人稱「龍介仙」，2002年選上台南市議員後共當選五屆市議員，期間兩次參選第三選區立委敗於陳亭妃，2019年第二選區立委補選再敗於郭國文。2020年獲國民黨提名不分區立委，因非在安全名單而沒能如願。去年角逐市長大位，小輸4萬多票，再次飲恨，但也鬆動了綠得出汁的台南政治板塊。

謝龍介打出一場雖敗猶榮的市長選戰後，這次立委選舉獲提名不分區立委安全名單並當選，讓一名在政壇拚鬥20多年的鬥士得以進入國會殿堂，施展抱負。在賴清德擔任市長時，謝龍介每每在施政總質詢時都和賴擦出「火花」，乃至賴要去當行政院長，謝龍介的「一生監督你一人」更引為焦點，總統大選前也再被提起；兩人分別當選後，謝龍介再被問到，回說「毫無懸念」。

謝龍介表示，2024年大選在網路的衝擊下，已打破了「北藍南綠」，因應新世代這波浪潮，藍、白、綠都有困境，未來國會必須快速反應民意，落實反黑箱；因此，他未來持續每周兩次直播叩應，聽取年輕人的聲音，當然也會遇到衝擊與挑戰，但自己是新民意選出，會接受這一挑戰，希望藉此帶來更多溝通機會，並對年輕人的意見做更多理解與包容，進而接受。選後各黨也都在針對問題找藥方，自己這兩年來的直播，看到了年輕人的憂心，這也是未來自己所要努力的，希望讓更多人了解、認同國民黨。

民進黨在台南有六席立委，也執政近30年，謝龍介說，未來不會吝於協助市府爭取經費，自己也努力在做準備，蒐集相關資料，包含少子化、社會福利等，將和黨團合作，提出福國利民的法案。未來若市民願意支持，下屆市長選舉將繼續出來挑戰，依然會許下諾言，只做一任，並以已故老市長蘇南成的馬上辦中心理念，全天候服務，「唯有改變才不枉期待」。

國民黨 賴清德 民進黨

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