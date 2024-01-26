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黃暐瀚：有這3缺 國民黨下次選總統不會贏

記者楊德宜／台北26日電
黃暐瀚表示，國民黨有三缺下次選總統，依舊不會贏。圖為總統當選人賴清德（中）。(本報資料照片)
黃暐瀚表示，國民黨有三缺下次選總統，依舊不會贏。圖為總統當選人賴清德（中）。(本報資料照片)

「就算是藍綠一對一，應該也是賴清德贏」，資深媒體人黃暐瀚在臉書分析有3個理由，他說，有這三缺，國民黨下次再選總統，依舊不會贏。

黃暐瀚表示，台灣民意基金會有一份「國族認同民調」，從1991年一路做到2024年。根據今年最新的民調，認為自己是「台灣人」的有76%，是「中國人」的有7.2%，是「台灣人也是中國人」的11.6%。

他說，唯一選擇「台灣人」，不願與「中國人」3個字牽扯在一起的國人比例，高達3/4，任何政黨與政治人物面對選舉的時候，如果不懂得宣揚「台灣意識」，要怎麼贏？

黃暐瀚表示，有些網友不理解，為什麼他會說「就算是藍綠一對一，應該也是賴清德贏」。理由有三，第一，國民黨的台灣意識不夠（76%認為自己是台灣人）；第二，戰爭與和平的主張，並沒有發酵，也不是主流（69%選民不擔心賴蕭配當選兩岸會提前打仗）；第三，主張九二共識被導向「統一」（只有10%選民支持統一，53%支持賴反九二共識）。

黃暐瀚表示，有這三缺，國民黨下次再選總統，依舊不會贏。至於綠白也有不足之處，民眾黨缺「成熟選民的信任度」，民進黨缺執政之後的「民眾滿意度」，各有所缺，都請加油。

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