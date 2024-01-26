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國民黨敗訴確定 中投、欣裕台5億美元資產充公

記者林孟潔、王寓中／台北26日電
黨產會認定中投、欣裕台為國民黨附隨組織，處分將兩家公司全部股權移歸國有，國民黨提行政訴訟，最高行政法院25日判國民黨確定敗訴。(本報資料照片)
黨產會認定中投、欣裕台為國民黨附隨組織，處分將兩家公司全部股權移歸國有，國民黨提行政訴訟，最高行政法院25日判國民黨確定敗訴。(本報資料照片)

不當黨產處理委員會認定中央投資、欣裕台公司為國民黨附隨組織，八年前處分國民黨將持有的全部股權移轉為國有，國民黨不服提行政訴訟，期間大法官宣告黨產條例合憲，最高行政法院昨判決國民黨敗訴確定，確定要將股權移歸國有，156億元台幣(約5億美元)資產全數充公。

對此，國民黨主席朱立倫表示，民主政治可不可以把一個政黨的財產，透過一個特別條例沒收，將來由歷史公斷。黨內表示，國民黨絕不會就此罷手。

黨產會2016年處分國民黨應在收到處分書30天內移轉持有的中投、欣裕台公司全部股權為國有，兩家公司旗下共約156億元台幣資產全數充公，國民黨不服提行政訴訟，台北高等行政法院多名法官審理黨產條例其他案件，認為有違憲之虞而聲請釋憲；大法官2020年宣告黨產條例合憲。

一審認為國民黨1953年至1972年預算皆仰賴政府補助，大多數年度超過八成。國民黨成立中投公司共計兩億元股權出資，不是來自黨費、政治獻金、捐贈競選經費等符合政黨本質的正當財產。

一審認為，欣裕台資產全部分割自中投公司，中投公司既然屬於不當取得財產，欣裕台股權也是。

最高行認定黨產會處分沒有違誤，駁回國民黨上訴，全案確定。

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