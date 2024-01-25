國會龍頭戰 游錫堃：對連任有信心 民眾黨上次也支持我

立法院長游錫堃今天接受《暐瀚撞新聞》節目專訪。（圖／取自暐瀚撞新聞節目直播）

新國會三黨不過半，立法院長游錫堃今天表示，他對連任有信心，很多人在幫他拉票，民進黨 接下來是執政黨，也希望國會議長也是執政黨來當，他跟民眾黨主席柯文哲 算是朋友，他上次當選院長，民眾黨也支持他。

游錫堃接受廣播節目專訪，游錫堃說，四年前參選院長時，他曾經去民眾黨立法院團拜票，這次等民進黨團1月28日舉行黨團會議，若黨團確定推舉他參選，他有了候選人身分，就會展開拜票，他跟民眾黨新科立委黃國昌也熟，不能講一定爭取得到支持，但會想辦法拜票。

對於民眾黨新科立委提出國會四大改革主張，要求藍綠有志參選院長者回答。游錫堃指出，有很多主張，過去曾經談過，但有的部分例如國會調查權必須憲政改革，不是院長候選人提出，院長是中立的，應該由各政黨黨團提出。

游錫堃說，他曾經推過憲改，五權是否變三權、要走總統制或內閣制，過去太多次都是頭痛醫頭，腳痛醫腳，憲政改革必須要整體有配套。全世界所有的政治理論沒有五權憲法，都是三權分立。

游錫堃表示，立法院準備換屆，院長選舉還要投票 ，雖然他很有信心，但總是還沒決定，如果萬一有什麼差錯，他要離開，所以要先準備，不能說新院長選出來後，他還霸占。