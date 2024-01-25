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吳春城首提「孫子兵法」 柯P聽了差點噴飯卻催百萬票

記者林麗玉／台北25日電
民眾黨新科不分區立委吳春城。（記者林麗玉／攝影）
民眾黨新科不分區立委吳春城。（記者林麗玉／攝影）

民眾黨新科不分區立委吳春城在公關界被封為公關教父美名，不過這場2024選戰，一度被對手攻擊為網軍頭子，甚至又被指民眾黨主席柯文哲大選期間攻占TikTok平台，背後有吳春城操作。吳接受本報系聯合報專訪說，他與對手稱的戰國策網軍公司一點關係也沒有，未來考慮要告這家公司，因不同行業，這家公司原本做伺服器轉型做行銷，這次卻號稱自己是選舉專家，就是故意混淆。

至於柯文哲選戰最後打出「孫子兵法」拉票，背後推手其實也是來自吳春城，吳說，他第一次以壯世代衍伸出孫子兵法的概念跟柯講的時候，柯P當時吃飯還差點把飯噴出來。之所以提孫子兵法，是因民眾黨沒有老人票，老人沒辦法改變讓年輕人聽你的，所以想出發動「年輕人影響老人的客廳革命」，年輕人找老人家來聊天，後來發現動力很大，變成柯文哲選情不可預測，小草熱到不行，變成正向的社會運動。

吳春城說，過去年輕人跟爸媽不講話，但推動這個孫子兵法後，許多年輕人願意因為柯文哲跟爸媽講話，為了柯文哲願意做很多事情。之後更改成「五五計畫」，每周五天打五次電話、每次五分鐘，他也估計，因「孫子兵法」、「五五計畫」也在這場選戰發揮效果，幫柯文哲催出約一百萬票。

對於外界有人認為民眾黨未來會泡沫化，吳春城認為，這是完全錯誤。因台灣會進入另外一個階段，朝和解融合社會善良的階段，民眾黨也要知道自己定位、政黨品牌，民眾黨是第一個出現的第三政黨，過去都是小藍小綠，若品牌重疊一合作就會被吃掉，但民眾黨的品牌與藍綠不一樣，有其獨立性。

甚至民眾黨的小草特質，與民進黨不太一樣，民進黨過去的年輕支持者多憤青，民眾黨的都很溫和、沈默，尤其每次辦造勢活動，柯文哲年輕支持者特質是活動辦完半個小時，場地馬上清潔溜溜，大家因為怕民進黨攻擊，相當自律、自發性清好場地。尤其最近還有一位年輕人在北車背著阿北氣球，自發性站街頭一一謝票。

提到加入民眾黨出任不分區，與柯文哲的因緣際會，吳說，他是在去年3月黃珊珊介紹下與柯文哲見面，當時柯表達想要了解壯世代理念，接著柯文哲就赴美出訪，沒想到民眾黨就將他的壯世代納入黨團政策，柯文哲在美國最後一場休士頓的記者會，當時媒體問及少子化，柯文哲就點出，少子化已經來不及解決，因新生兒生出來要等20年，兩個解決第一是移民，第二就是他的壯世代計畫。

吳春城說，以他過去戰國策的資歷，想要從政一點都不難，一開始其實也沒有答應民眾黨要被列不分區，只想做專業的事情，不過當時柯文哲非常執意將他排到第四名，當時因為還在談藍白合，心想被列為不分區只是用來談判用的，隨時會改變，沒想到提名最後一天，才驚覺自己真的被列在安全名單，後來柯文哲第一場在新莊競辦開的記者會，就是談壯世代。

吳春城說，不得不承認，摒除政黨，柯文哲就個人看是最有能量的政治人物。柯文哲是非典型的人，才能解決台灣典型的謬誤，柯文哲對新問題有醫師職業病的研究精神，並且找出解方，其核心思考就是認為台灣社會要和諧，柯文哲中心思考是大和解。

柯文哲 民進黨 氣球

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