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新聞眼／藍向白遞橄欖枝 或讓綠卸神主牌

記者 林縉明、林河名
環保團體對核電廠延役持保留態度，憂核能與再生能源開發競合，將影響綠電發展進度。(記者黃仲裕／攝影)
環保團體對核電廠延役持保留態度，憂核能與再生能源開發競合，將影響綠電發展進度。(記者黃仲裕／攝影)

民眾黨主席柯文哲、新北市長侯友宜競選總統期間，都表態主張核二、核三延役，選後國民黨主動出招，拋出修法主張，除了解套核電廠延役，也向民眾黨遞出橄欖枝。未來能否建立藍白合作法案的模式，進而聯手成為監督執政黨最強力量，此案成了試金石。

反核是民進黨的神主牌，不但喊出「2025非核家園」的目標，甚至還列入法律條文，最後因2018「以核養綠」公投通過，原先電業法中「2025非核家園」條文才失效。

但能源問題始終是總統大選焦點。此次選舉期間，藍白有志一同，侯友宜、柯文哲都主張核二、核三廠延役，還批評民進黨缺乏整體規畫，先設定非核家園目標，為讓發電量趕上來，強迫風電、光電快速發展，因而衍生諸多弊案。

藍白雖在總統大選無法合作，但核電政見主張接近；柯文哲在選舉開票當晚也表態，民眾黨不會固定跟誰合作，而是按照議題，講得有道理就會支持。既然藍白對能源政策態度一致，昨天民眾黨的回應態度也算正面，雙方確實可拿此案，作為開啟未來國會議案合作模式的起手式。

民眾黨內雖然對藍白合有異音，不過，既然民眾黨表明對人民好的法案不會阻擋，就不該糾結於藍白合不合，流於意氣之爭而任意自毀承諾。其實，早在這屆國會，藍白黨團就合作過，只不過因民進黨在國會獨力過半，無法發揮在野制衡的力量。

下屆國會，在野席次加起來已過半數，這8年來被民進黨阻擋或拖延的重大法案，都出現重見天日、甚或翻盤立法的大好機會，例如國民黨立委今天要接續推動的「不在籍投票」即是一例；民眾黨更應該把握機會，結合國民黨的力量，落實國會最強戰力的目標。

另一方面，民進黨緊抱多年的反核「神主牌」，或可因為藍白合作，也順勢解套，不必再背負「用愛發電」的譏諷與罵名，豈不朝野皆大歡喜？

民進黨 國民黨 柯文哲

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