藍擬修法 為核電廠延役解套 藍白共推法案試金石

國民黨立委王鴻薇(右二)、吳怡玎(右三)及立委當選人羅智強(左)23日舉行記者會，將推動修法讓核電廠延役。(記者曾吉松／攝影)

新國會2月1日報到，國民黨 將成下屆立法院最大黨，藍白聯手也將掌握過半席次。多位國民黨立委及立委當選人昨天宣示將針對「核子反應器設施管制法」推動修法，不再設定核電廠延役申請期限，為核電廠延役問題解套，並喊話在野合作。藍營開出新國會推動修法的第一槍，也成為藍白合作共推法案的試金石。

民眾黨昨天對此持正面看法。民眾黨主席柯文哲競選總統期間，主張降低火力發電、擴大再生能源，以核能輔助過渡，並提出核二、核三延役，核四進行安全總體檢，以及推動高階核廢料最終處置的政見。民眾黨發言人楊寶楨說，民眾黨立院黨團在議題上和各黨都有合作的可能，主要是看理念、想法是否一致。

國民黨立委王鴻薇、吳怡玎、立委當選人李彥秀、羅智強昨舉行記者會表示，台灣電力需求攀升，為跟上國際「淨零排碳」、「重啟核能」政策趨勢，將推動修法，解套核電廠延役。他們主張修正「核子反應器設施管制法」第6條，修正後不設定延役申請期限，由主管機關審核，檢視核能安全無虞後即可運轉。

李彥秀表示，國際能源總署將「核能」視為減碳的重要方法之一，在歐盟 已經將核電廠納入歐盟的「永續分類標準」。王鴻薇則說，國民黨立委在本屆即提出修法，盼讓核電廠得以延役，不過，民進黨 藉著優勢席次，阻擋法案通過。

王鴻薇指出，未來國會在野黨席次加起來過半，且總統候選人侯友宜、柯文哲於大選時，都提出應該可以延役核電廠，「相信只要在野黨合作，可讓能源政策做出重大改變」。

藍營也點出目前核電廠延役的最大阻礙。羅智強表示，核電延役最大阻礙是原能會主張「延役需要5年前申請」。目前核二、核三因為超過申請期限，無法延役，此次推動修法，就是認為核電廠能否延役，應以實質安全來認定，而非以時效為認定標準。

羅智強說，國內能源政策須有一定彈性，才不會受意識形態綁架，造成人為能源困境；政府每年宣稱不缺電，但每年都在漲電價，難道不是精神分裂嗎？

能源學者認為，現有的三座核電廠都具備延役的條件，技術上絕對可行，因此對修法樂觀其成，但還可以更加完備。不過，環團則對此持保留態度。綠色和平氣候與能源專案主任方君維表示，不贊同核電重啟，因為國際趨勢皆朝淨零轉型的方向邁進，重啟核電等於是讓台灣往後退。她認為核能與再生能源開發，雖能同時進行，卻有競合關係，勢必會影響到綠電發展進度，例如以往要發展地熱時，也在開發核電，導致地熱發展遭排擠；她強調核電緩不濟急，政府應專注在再生能源開發，以解決缺電問題。

清大核子工程與科學研究所特聘教授葉宗洸表示，現行規定，核電廠必須在機組執照到期前5年提出延役申請，修法即便通過，也只適用目前執照尚未到期的核三廠一號、二號機兩部機組，而已經除役的核一、核二廠則不適用。

葉宗洸指出，如果希望有更多的機組延役，那執照已經到期的核一、核二廠四部機組也要列入考慮，建議可以增訂一項條文，讓到期機組經過必要的安檢措施後可以繼續使用。

清華大學特聘教授、中華民國核能學會理事長李敏也認為，全世界共有137座反應爐運轉超過40年，其中最久的已經有55年，台灣核電廠延役在技術上「絕對可行」。

國民黨立委王鴻薇等人昨天主張修正「核子反應器設施管制法」第六條，明定不設定延役申請期限。民進黨立委許智傑表示，核電廠延役最大的問題，還是卡在新北市長侯友宜反對乾式貯存槽，國民黨內部意見都無法整合，談延役只是空談而已。民進黨立法院黨團副書記長洪申翰則說，很遺憾只要講到能源政策，國民黨每次就只想到核電。

民進黨立委郭國文表示，核電廠延役當然不可行，每個核電廠的情況不一樣，要如何解除核電廠延役申請期限？且該主張與民進黨政府非核家園的政策完全相反。

民進黨立委蔡易餘說，國民黨選後表態推動修法，是要給支持者交代，展現對擁核電、擁核能的立場；但核電涉及技術問題，要讓專業領域評估說明，核一廠無法再使用，核二、核三廠是否延役，需要高度技術及專家研究，安全性及燃料棒放置場等問題都要討論，不是修法就能解決。

洪申翰則說，國民黨如果期待在能源、淨零政策與國際接軌，最重要的還是提升再生能源的發展及效率，很遺憾只要講到能源政策，國民黨就只想到核電，難道還要像過去一樣只顧核電，完全不顧核廢料貽害子孫？