我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷華裔谷歌工程師殺妻案 兇嫌二度缺席提審 當庭認罪機率小

報稅即將開始 為什麼愈來愈多人要補稅？

賴清德赴綠委共識營 藍提總統立院報告

台灣新聞組／台北24日電
民進黨立院黨團23日舉行「新科立委共識營」，副總統、總統當選人賴清德（左二）以民進黨主席身分到場致詞。(記者曾學仁／攝影)
民進黨立院黨團23日舉行「新科立委共識營」，副總統、總統當選人賴清德（左二）以民進黨主席身分到場致詞。(記者曾學仁／攝影)

民進黨立院黨團昨天舉行「新科立委共識營」，民進黨主席賴清德到場致詞。賴清德以曾擔任黨團幹事長經驗，期勉新科立委當選人要做國家政府人民間的橋梁，要多念書、有更多專業力量傾聽民意；他還回憶自己在立法院12年都沒應酬，會議開完就回宿舍，周六、日就回選區服務，「連唱卡拉OK都沒有去」。

由於賴清德兼具副總統及總統當選人身分，立法院特別加強維安，確保「準總統」安全滴水不漏。賴清德指出，他是以黨主席身分受邀到立法院，聽取民進黨新科立委當選人各方意見並致詞，但不會親身下指導棋或操盤；顧及未來於5月20日即將就任總統，於國會保持中立態度，昨天也非針對立法院長改選而來。

賴清德以三點勉勵新科委員：第一，新科立委是國家新的力量，要做國家政府人民間橋梁；第二，不忘初衷，專業問政，落實理想；第三，要與黨團共同合作，推動國家發展目標。

賴清德跟新科立委當選人分享，「以後會有很多人要請你們吃飯、會有很多人請你幫忙」，會花很多時間；他特別提醒大家，要多念書，多閱讀文獻、資料。他致詞結束馬上離開，也未回答記者提問。

據轉述，民進黨團總召柯建銘在會中表示，他第二屆立法院就進來，現在只剩下他一人，有不勝唏噓之感，這屆做完，應該會退休。

此外，民眾黨日前拋出四項國會改革主張，國民黨昨天也提出國會五項改革方案，包括立法院正副院長選舉開放記名投票，並要求總統赴立院國情報告常態化，以強化國會監督權。民眾黨表示樂觀其成；民進黨則表尊重。

國民黨的國會改革方案，還包括：各獨立機關乃至行政首長之人事任命及解任，應受國會強力監督；推動國會調查權和聽證權；制定藐視國會罪。與民眾黨四項國會改革主張相比，國民黨的改革方向未觸及「立委利益迴避規範」及「相關經費之使用」。

民進黨立院黨團總召柯建銘表示，民進黨團尊重在野黨，國民黨提出的改革，當然可以討論。

民進黨 賴清德 國民黨

上一則

國民黨團總召 估賴士葆、傅崐萁競逐

下一則

新聞眼／藍向白遞橄欖枝 或讓綠卸神主牌

延伸閱讀

美學者：不擔心賴清德邁向台獨 反而擔心美國某些人

美學者：不擔心賴清德邁向台獨 反而擔心美國某些人
菲總統馬可仕稱不支持台獨 賀賴當選是「基本禮貌」

菲總統馬可仕稱不支持台獨 賀賴當選是「基本禮貌」
賴啟動中央黨部改組 拚年輕化 吳崢接新聞部主任

賴啟動中央黨部改組 拚年輕化 吳崢接新聞部主任
3歲女去年被撞身亡 父致信賴清德痛陳對民進黨3度失望

3歲女去年被撞身亡 父致信賴清德痛陳對民進黨3度失望

熱門新聞

天燈被風吹到一旁的商家，店員連忙搶救。（取自Instagram @hyon__._）

台式韓語講到一半 怪風逼出天燈業者這三個字 網：急了

2024-01-19 16:36
侯友宜敬重嘉中導師84歲賴正雄，退休後與家人定居美國，成立海外全球後援會，侯敗選，賴評論9大敗選原因。圖／賴正雄提供

侯友宜敗選 旅美導師評9大原因：這句話少了幾十萬票

2024-01-16 14:00
中華航空示意圖。圖／本報資料照片

素食餐老外吃全套、陸籍婦人僅2小菜？華航細說真相

2024-01-17 13:36
中華民國友邦吐瓦魯國將於1月26日舉行大選，吐瓦魯駐台大使潘恩鈕（Bikenibeu Paeniu）在接受訪問時表示，有可能會在大選之後承認中華人民共和國，等於與中華民國斷交。（本報資料照片）

吐瓦魯也傳斷交危機？台外交部：持續強化合作

2024-01-20 22:18
小女孩不疾不徐的回答法國路人的問題。（取自IG @dandanmemory）

7歲女童自學能說多國語言 遊歐狂秀多聲道社牛體質

2024-01-22 14:34
大選落幕，民眾黨總統候選人柯文哲（右）選舉當「老三」。圖／聯合報系資料照片

柯文哲敗選 他批「錯失2大機會」：未來這些人很可憐

2024-01-16 14:28

超人氣

更多 >
志工伸援 紐約「流浪博士」近況曝光 昔日服裝店雇主也發聲

志工伸援 紐約「流浪博士」近況曝光 昔日服裝店雇主也發聲
大家都不能彈了… 惹議的倫敦車站鋼琴被封鎖 是艾爾頓強所捐

大家都不能彈了… 惹議的倫敦車站鋼琴被封鎖 是艾爾頓強所捐
若有這些特徵 1美分硬幣值6萬

若有這些特徵 1美分硬幣值6萬
注意這5預警 有可能是前列腺癌

注意這5預警 有可能是前列腺癌
爭議風波未息 英國鋼琴家上談話節目繼續開砲

爭議風波未息 英國鋼琴家上談話節目繼續開砲