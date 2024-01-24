綠電不足 台環保團體倡企業自發自用

綠色和平昨發布「RE 10X10 企業綠電倡議2023年度報告」，內容指出因供給總量不足、取得困難、價格不透明等原因，成為企業投入綠電市場的隱憂；綠色和平建議企業應擴展「自發自用」模式，也可透過「轉供自用」及「自備電廠」等方式取得綠電，呼籲政府透過政策鼓勵，改善目前綠電市場的困境。

綠色和平氣候與能源專案主任方君維指出，目前企業平均電價為3.12元、綠電轉供的平均單價約為5.7元、採購再生能源憑證每度電約7.75元，但光電自發自用成本，每度約2.68元。業者不願使用憑證購買綠電的原因為得標不易及無法預期價格，不願綠電轉供的原因為價格過高，自發自用則因場地受限。

方君維表示，台灣也存在再生能源總量供應不足、不易取得綠電的狀況。截至去年12月止，台灣再生能源的發電總量約為229.6億度，卻只發放128.3萬張憑證，等於市場中的綠電，僅有總量的5.6%，可供企業取得。

方君維建議，企業應擴展自發自用模式取得綠電，也可透過「轉供自用」或「自備電廠」擴展多元自發自用。轉供自用為企業透過在第3地興建再生能源設備，再將綠電轉供；自備電廠則為企業與能源業者，共同持股開發再生能源案場，以更高度掌握綠電來源且增加供應。

氣候與能源專案經理陳詠仁也指出，面對再生能源連年發展，無法達成政策目標的困境，政府須提出以財政工具鼓勵企業投入多元自發自用模式，並輔導企業從綠電消費者轉型為產銷者。