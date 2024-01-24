我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷華裔谷歌工程師殺妻案 兇嫌二度缺席提審 當庭認罪機率小

報稅即將開始 為什麼愈來愈多人要補稅？

綠電不足 台環保團體倡企業自發自用

記者胡瑞玲／台北24日電

綠色和平昨發布「RE 10X10 企業綠電倡議2023年度報告」，內容指出因供給總量不足、取得困難、價格不透明等原因，成為企業投入綠電市場的隱憂；綠色和平建議企業應擴展「自發自用」模式，也可透過「轉供自用」及「自備電廠」等方式取得綠電，呼籲政府透過政策鼓勵，改善目前綠電市場的困境。

綠色和平氣候與能源專案主任方君維指出，目前企業平均電價為3.12元、綠電轉供的平均單價約為5.7元、採購再生能源憑證每度電約7.75元，但光電自發自用成本，每度約2.68元。業者不願使用憑證購買綠電的原因為得標不易及無法預期價格，不願綠電轉供的原因為價格過高，自發自用則因場地受限。

方君維表示，台灣也存在再生能源總量供應不足、不易取得綠電的狀況。截至去年12月止，台灣再生能源的發電總量約為229.6億度，卻只發放128.3萬張憑證，等於市場中的綠電，僅有總量的5.6%，可供企業取得。

方君維建議，企業應擴展自發自用模式取得綠電，也可透過「轉供自用」或「自備電廠」擴展多元自發自用。轉供自用為企業透過在第3地興建再生能源設備，再將綠電轉供；自備電廠則為企業與能源業者，共同持股開發再生能源案場，以更高度掌握綠電來源且增加供應。

氣候與能源專案經理陳詠仁也指出，面對再生能源連年發展，無法達成政策目標的困境，政府須提出以財政工具鼓勵企業投入多元自發自用模式，並輔導企業從綠電消費者轉型為產銷者。

上一則

女稱報恩接近老翁 涉騙婚轉房產

下一則

自備電廠成本高 業者寧購憑證

延伸閱讀

蔡政府緊抱非核 能源政策頻跳票

蔡政府緊抱非核 能源政策頻跳票
研究：中國太陽能零件生產領先地位 美歐難撼動

研究：中國太陽能零件生產領先地位 美歐難撼動
德電網再生能源比例達55% 業者憂氫能電網規劃太樂觀

德電網再生能源比例達55% 業者憂氫能電網規劃太樂觀
新聞評論／綠能蟑螂惹怨 蔡英文竟拿台積當擋箭牌

新聞評論／綠能蟑螂惹怨 蔡英文竟拿台積當擋箭牌

熱門新聞

天燈被風吹到一旁的商家，店員連忙搶救。（取自Instagram @hyon__._）

台式韓語講到一半 怪風逼出天燈業者這三個字 網：急了

2024-01-19 16:36
侯友宜敬重嘉中導師84歲賴正雄，退休後與家人定居美國，成立海外全球後援會，侯敗選，賴評論9大敗選原因。圖／賴正雄提供

侯友宜敗選 旅美導師評9大原因：這句話少了幾十萬票

2024-01-16 14:00
中華航空示意圖。圖／本報資料照片

素食餐老外吃全套、陸籍婦人僅2小菜？華航細說真相

2024-01-17 13:36
中華民國友邦吐瓦魯國將於1月26日舉行大選，吐瓦魯駐台大使潘恩鈕（Bikenibeu Paeniu）在接受訪問時表示，有可能會在大選之後承認中華人民共和國，等於與中華民國斷交。（本報資料照片）

吐瓦魯也傳斷交危機？台外交部：持續強化合作

2024-01-20 22:18
小女孩不疾不徐的回答法國路人的問題。（取自IG @dandanmemory）

7歲女童自學能說多國語言 遊歐狂秀多聲道社牛體質

2024-01-22 14:34
大選落幕，民眾黨總統候選人柯文哲（右）選舉當「老三」。圖／聯合報系資料照片

柯文哲敗選 他批「錯失2大機會」：未來這些人很可憐

2024-01-16 14:28

超人氣

更多 >
志工伸援 紐約「流浪博士」近況曝光 昔日服裝店雇主也發聲

志工伸援 紐約「流浪博士」近況曝光 昔日服裝店雇主也發聲
大家都不能彈了… 惹議的倫敦車站鋼琴被封鎖 是艾爾頓強所捐

大家都不能彈了… 惹議的倫敦車站鋼琴被封鎖 是艾爾頓強所捐
若有這些特徵 1美分硬幣值6萬

若有這些特徵 1美分硬幣值6萬
注意這5預警 有可能是前列腺癌

注意這5預警 有可能是前列腺癌
爭議風波未息 英國鋼琴家上談話節目繼續開砲

爭議風波未息 英國鋼琴家上談話節目繼續開砲