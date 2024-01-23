NCC中天官司連10敗 民眾黨批淪財團門神

中天電視四年前直播節目接受浙江台商父親來電，敘述兒子從大陸返台後的醫療資訊，國家通訊傳播委員會（NCC）認為中天以不完整偏頗資訊誤導民眾，違反衛星廣播電視法裁罰台幣40萬元(約1萬2760美元)，中天提行政訴訟抗罰，台北高等行政法院地方行政訴訟庭更一審昨判決中天勝訴，此為NCC於中天案件中第十次敗訴，全案仍可上訴。

NCC除了官司屢敗，民眾黨不分區立委當選人黃國昌、黃珊珊、陳昭姿昨天也舉行記者會，批評NCC淪為財團門神，要求具體處分三立入股中嘉案、鏡電視案及廣電媒體違反選罷法等爭議，別再裝睡擺爛，淪為「綠兮兮」。黃國昌更說，鏡電視當初爭取執照，承諾不製播政論節目卻反悔，把民進黨 政府當靠山、NCC當小弟。

針對黃國昌等人質疑，NCC稱中嘉案和鏡電視爭議，後續待委員會議程排入後，進行討論和處理；對於大選期間，媒體是否違反選罷法公平原則等相關事宜，將調取影像函送中選會認定。

在官司部分，中天新聞台節目「新聞深喉嚨」2020年2月21日晚間九時許，播送「浙江台商父親來電深喉嚨獨家訪問中」為標題的節目，由自稱浙江台商的父親call in談論兒子返台後的醫療資訊，提及就診醫院名稱和特定縣市。NCC認為中天任由未確認身分的民眾揭露就診醫院名稱、地點等未經查證資訊，以不完整偏頗訊息誤導民眾認知和判斷，影響疫情 控管，妨害公共秩序或善良風俗，裁罰台幣40萬元。

中天提行政訴訟，一審判決敗訴。上訴後北高行二審認定一審缺乏事證，未調查NCC諮詢會議委員組成、是否有徵詢出席意願，涉及是否欠缺正當程序等重要資訊，廢棄判決發回更審。北高行地方行政訴訟庭更一審昨判決中天勝訴。

黃珊珊昨在民眾黨團記者會表示，總統大選期間，部分媒體違反總統副總統選舉罷免 法第46條第3項、衛星廣播電視法第27條第2項，媒體地產大亨和政客水乳交融，無論藍綠都沒有遵守媒體製播的相關規範；民眾黨已在1月9日將檢舉函送到NCC和中選會。