立院龍頭戰 白分裂投票？ 國民黨恐非穩贏

柯文哲曾說大選期間國民黨一直罵他，「游錫堃都沒講過我」（本報資料照片）

民眾黨作為國會關鍵少數，國會龍頭之爭意向備受關注。近期傳出民眾黨可能採取分裂投票 ，在立法院長支持民進黨 立委游錫堃，立法院副院長則票投國民黨 立委江啟臣，展現不藍不綠、牽制兩黨的態度。

黃珊珊22日僅說，「1月28日以後再說」。但翻開民眾黨的歷史，也不能排除上述「分裂投票」的可能。

4年前的立法院長選舉，民進黨推派現任院長游錫堃角逐，當時獲得民進黨團、民眾黨團及時代力量黨團的支持，游錫堃獲得73票當選；不過，民眾黨團並未在副院長支持民進黨立委蔡其昌，而是全數票投自家人選。

民眾黨的八席準立委，來自不同政黨色彩背景，黃珊珊過去被視為親民黨主席宋楚瑜的愛徒，至今仍然具有親民黨籍（雙重黨籍）；黃國昌曾任時代力量黨主席，強力批判國民黨的印象深植人心；陳昭姿為前總統陳水扁醫療小組發言人，獨派立場鮮明。

這些準立委過去的政黨傾向，已讓支持游錫堃顯得有跡可循。加上大選期間，柯文哲曾稱國民黨一直罵他，「游錫堃都沒講過我」；雖在選前喊過支持韓國瑜擔任立法院長，但柯在選後卻改口「私人交情是一回事」，似也一再鋪陳立法院長「棄韓投游」非不可能。

政治沒有永遠的朋友，也沒有永遠的敵人。在國會三黨不過半下，國民黨即使躍居下屆國會最大黨，「韓江配」也非穩贏；因此，這八席，絕對不會只是民進黨團柯建銘口中「沒用的八席」，問題在於，民眾黨決定「怎麼用」？