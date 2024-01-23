我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州補貼首購族買房 改採抽籤模式 4月抽獎

川普挑副手大戲宛如實境秀 拉馬斯瓦米、諾姆最被看好

柯建銘嗆：沒用的8席 黃國昌酸：民眾黨不私下喬事

記者林銘翰、歐陽良盈／台北23日電

新國會龍頭之爭，國民黨確定推出「韓江配」。針對國民黨不分區立委當選人韓國瑜角逐立法院長，民進黨立法院黨團總召柯建銘昨天表示，「民進黨立法院長選舉輸就輸」，不過韓國瑜有可能變成「史上得票率最低的院長」，最多就是54票，而且是大家認為「最不適任、最沒有期待性的立法院長」。

柯建銘還提到，韓國瑜角逐國會龍頭，受制於中共的可能性很高，「到時候，哪個國家要訪問（台灣），中共可能都會下指導棋。」

柯建銘也與民眾黨槓上。柯建銘前天接受政論節目「真實對話」專訪表示，民眾黨將有8席不分區立委，「如果是用來製造國會紛亂，那就是毫無作用的8席」，新國會面臨包括預算、法案、同意權及不信任案等四大挑戰，而且馬上就會遇到2026年的縣市長選舉，各黨都在布局，新國會是大賽局，「演得太離譜的，會自動被淘汰」。

民眾黨立法院黨團昨舉行記者會，不分區立委當選人黃國昌受訪時說，謝謝柯建銘的指教，過去長期在立法院的表現，整個公民社會有目共睹，特別是過去八年的時間，民進黨取得國會過半多數，柯建銘連前後任院長蘇嘉全、游錫堃都沒有放在眼裡，彷彿整個立法院都由他左右操控，「不過這樣的時代，或許已經結束了。」

黃國昌表示，「還是謝謝柯建銘的指教，民眾黨團進入國會是要推動法案、監督行政權，不是私下喬事。」

韓國瑜 民進黨 國民黨

上一則

賴啟動中央黨部改組 拚年輕化 吳崢接新聞部主任

下一則

藍分裂風暴暫畫句點 立院黨團總召戰開打

延伸閱讀

立院龍頭爭奪戰上演 柯建銘轟黃國昌：民眾黨是沒用的8席

立院龍頭爭奪戰上演 柯建銘轟黃國昌：民眾黨是沒用的8席
柯建銘稱韓國瑜角逐台立院院長最多54票 嗆民眾黨8席沒用

柯建銘稱韓國瑜角逐台立院院長最多54票 嗆民眾黨8席沒用
傅崐萁爭取台立法院副院長 藍委：韓國瑜就要江啟臣

傅崐萁爭取台立法院副院長 藍委：韓國瑜就要江啟臣
國會龍頭戰 韓國瑜：與江雙進雙出 朱：不排除與白合作

國會龍頭戰 韓國瑜：與江雙進雙出 朱：不排除與白合作

熱門新聞

天燈被風吹到一旁的商家，店員連忙搶救。（取自Instagram @hyon__._）

台式韓語講到一半 怪風逼出天燈業者這三個字 網：急了

2024-01-19 16:36
侯友宜敬重嘉中導師84歲賴正雄，退休後與家人定居美國，成立海外全球後援會，侯敗選，賴評論9大敗選原因。圖／賴正雄提供

侯友宜敗選 旅美導師評9大原因：這句話少了幾十萬票

2024-01-16 14:00
中華航空示意圖。圖／本報資料照片

素食餐老外吃全套、陸籍婦人僅2小菜？華航細說真相

2024-01-17 13:36
中華民國友邦吐瓦魯國將於1月26日舉行大選，吐瓦魯駐台大使潘恩鈕（Bikenibeu Paeniu）在接受訪問時表示，有可能會在大選之後承認中華人民共和國，等於與中華民國斷交。（本報資料照片）

吐瓦魯也傳斷交危機？台外交部：持續強化合作

2024-01-20 22:18
小女孩不疾不徐的回答法國路人的問題。（取自IG @dandanmemory）

7歲女童自學能說多國語言 遊歐狂秀多聲道社牛體質

2024-01-22 14:34
大選落幕，民眾黨總統候選人柯文哲（右）選舉當「老三」。圖／聯合報系資料照片

柯文哲敗選 他批「錯失2大機會」：未來這些人很可憐

2024-01-16 14:28

超人氣

更多 >
數名中國人槓上倫敦街頭鋼琴家 影片炸鍋逾300萬人觀看

數名中國人槓上倫敦街頭鋼琴家 影片炸鍋逾300萬人觀看
清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力

清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力
谷歌華裔工程師陳立人曾發帖：妻子搧耳光 我開始還手

谷歌華裔工程師陳立人曾發帖：妻子搧耳光 我開始還手
好市多大部分利潤來自商品銷售？你錯了

好市多大部分利潤來自商品銷售？你錯了
深信能改變他…中國女留生遭多次家暴 被勒頸才報警

深信能改變他…中國女留生遭多次家暴 被勒頸才報警