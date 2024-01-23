賴啟動中央黨部改組 拚年輕化 吳崢接新聞部主任

總統當選人賴清德（中）、副總統當選人蕭美琴22日出席屏東感恩謝票茶會，進場時現場支持者展現熱情。(圖：民進黨屏東縣黨部提供)

大選落幕，總統當選人、民進黨 主席賴清德 啟動民進黨中央黨部人事改組，盼黨部注入新動能。據了解，新聞部主任將由剛在新北市中和區落選立委的吳崢接任，並兼任發言人。由於民進黨立委羅致政辭任政策會執行長，改由不分區立委被提名人王義川接任。

現任民進黨發言人卓冠廷續任；原賴清德競選總部發言人戴瑋姍則調任民進黨發言人。另原新聞部主任張志豪調任組織部主任。這一波人事改組主要以「年輕化」及「加強戰力」為主軸，異動名單將在明天中常會公布，2月1日上任。

至於外界關心民進黨秘書長是否有新人選？黨內人士表示，目前秘書長由原副秘書長楊懿珊代理，可幫助賴清德推動黨內改革，外界不用過度猜測。

吳崢曾參加太陽花學運，2015年加入時代力量，2019年退黨。他出生在美國，曾為了參選議員放棄美國籍；此次被賴清德徵召參選新北市中和區立委，雖敗給國民黨 前立委張慶忠之子張智倫，但在選戰過程中累積高人氣，已被民進黨高層視為下次有機會再戰。

王義川此次名列不分區立委提名第14，一直被視為「不安全名單」，但選戰過程中頻繁參加政論節目，口才聲名大噪，還被視為民進黨最後衝刺階段的催票功臣。民進黨立委許智傑表示，賴清德希望打造「民主大聯盟」，王義川及青年世代都相當有聲量，延攬入黨服務是相當好的布局。

第11屆立委將於2月1日報到，民進黨上緊發條，今天上午將在立法院舉行新科立委共識營，就國會議事、黨團運作進行說明，賴清德也將到場精神喊話。

賴清德、蕭美琴昨天在高雄、屏東啟動全台感恩便當會、茶會，賴清德說，未來他領導國家會守護國家主權、民主、自由，重視人權的生活方式，持續加強國防、和民主陣線站在一起，更要推動台灣經濟；他是台灣隊長，選舉雖結束，台灣隊沒解散，希望大家繼續對政府提出建言。