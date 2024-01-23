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藍分裂風暴暫畫句點 立院黨團總召戰開打

記者 張睿廷、侯俐安
國民黨立委賴士葆已表態參選立院國民黨團總召。(本報資料照片)
國民黨立委賴士葆已表態參選立院國民黨團總召。(本報資料照片)

喧騰多日的國民黨立院龍頭之爭出現大逆轉，有意角逐「國會領袖」的立委傅崐萁22日宣布支持「韓江配」。國民黨枱面上的分裂風暴暫時畫下句點，但傅崐萁一系列戲劇性動作卻留伏筆，下一階段的國民黨立院黨團總召大戰也將開打。

自從「韓江配」挑戰立法院正副院長開始，傅崐萁動作頻頻，先是質疑江啟臣擔任副院長的正當性，再拋國會五點改革建議，21日宣布角逐「國會領袖」。22日的國民黨新科立委座談會，傅崐萁的動向備受關注。

座談會前，傅崐萁受訪時有備而來，他表態支持「假投票」，還意有所指稱，「宮廷派」和「實戰派」的想法都可以並進；媒體追問「宮廷派」是指誰？他笑而未答。

據了解，進入閉門會議後，立委陳玉珍、王鴻薇等人發言，提到程序正義，認為協調不成應有「假投票」。與會立委當選人形容，傅崐萁在會議尾聲時談話，剛站起來時，氣氛還有些怪，傅最後問：「在場應該沒有人要選副院長吧？」

就當眾人以為傅崐萁要宣布參選時，傅卻又戲劇性地拉起韓江的手，表態支持韓江配。對此轉折，先前已有傳出傅「項莊舞劍，意在沛公」，目的在爭取出任國民黨立法院黨團總召。據了解，朱立倫在會中也指，如果立委在審查會遇到不懂的問題，可請教傅崐萁，因為傅崐萁與民進黨團總召柯建銘熟識，了解柯做事情的目的，也能協助其他新進立委。

有藍營立委解讀，朱立倫說的話，就像是要讓傅來當總召，希望大家可以支持。不過，也有人認為，朱立倫只是在說場面話，並非真的挺傅。另有藍營立委透露，選前四個月，就有傳聞傅崐萁拜訪部分立委候選人，動作積極。

不過，立委賴士葆已表態參選黨團總召、也展開拉票，立委當選人李彥秀則被點名是可能人選。據悉，若黨團有共識，李未必會繼續參與競爭；賴士葆若堅持爭取擔任總召，最後仍需假投票。黨內如何凝聚共識，最後仍看誰能服眾。

國民黨 投票 江啟臣

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