國會龍頭 藍確定亮票挺韓江配 傳白營傾向「游正江副」

國民黨22日舉辦新科立委座談會，黨主席朱立倫（左二）宣布，下屆立法院正副院長要推出不分區立委當選人韓國瑜（右二）、立委江啟臣（左）「韓江配」；原先表態角逐國會領袖的立委傅崐萁（右）也轉而支持「韓江配」。(記者林伯東／攝影)

立院龍頭之爭峰迴路轉，國民黨 昨天舉辦新科立委座談會，有意角逐立法院長的立委傅崐萁決定退讓，國民黨主席朱立倫宣布，下屆立法院長、副院長要推出不分區立委當選人韓國瑜 、立委江啟臣 「韓江配」，選舉時將「團進團出」，全體立委都會亮票，周三中常會將通過；未來希望盡快修正「立法委員互選院長副院長辦法」，改為記名投票。

國民黨中央委員會政策委員會昨天舉辦新科立委座談會，朱立倫強調團結、改革、民意。他致詞表示，尊重資深立委，但要一棒接一棒。朱立倫逐一點名新生代立委，並特別感謝「大學長」韓國瑜在各地輔選；他說，大家都肯定、選舉造勢現場呼聲最大的都是「給我一個院長韓國瑜」，這是大家共同心聲，希望能共同凝聚黨、能團結。

據了解，傅崐萁在閉門會議致詞最後，突拉起江啟臣、韓國瑜的手說，「政治是一時的，兄弟是永遠的，國民黨不團結沒有未來」，支持「韓江配」。會後，朱、韓、江、傅四人共同出席記者會，朱韓江共同感謝傅崐萁。

傅崐萁指個人榮辱不重要，如何讓國會成為中央政府制衡的主要力量，是他選擇支持「韓江配」的原因。

民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，民進黨團會推出現任正副院長游錫堃、蔡其昌「堃昌配」，並引用元朝詩詞「子猷凍將回去了，寒江（韓江）怎生獨釣」，直指兩個人在冬天寒冷的江邊獨釣，「難道韓國瑜、江啟臣保證會贏嗎？」他說，未來的挑戰還很多，就是一關一關來。

而民眾黨傳出可能支持「游（錫堃）正、江（啟臣）副」，引發外界矚目。民眾黨不分區立委當選人黃珊珊昨表示，民眾黨立委進入立法院就是要監督執政黨，希望能夠成為穩定力量，並非要針對特定人事，預計26日舉行黨團會議，28日後才會做出相關決定。

國民黨昨確定推出「韓江配」後，韓江兩人立刻拜會無黨籍立委高金素梅，爭取支持。高金大讚韓國瑜風趣爽朗、江啟臣穩健，未來立院願景可期。至於以無黨籍參選並順利當選連任的苗栗縣立委陳超明，也表態將全力支持國民黨推出的人選，為證明沒跑票，屆時可能循慣例「亮票」。

韓國瑜表示，個人一點都不重要，「未來的總統，很清楚是台獨」，如果「韓江配」得到支持，中華民國憲法之下的九二共識，「是我們要走的最重要的一條正確使命」；他更把朱立倫講的四字放在心上，就是「親美和中」，未來國民黨重大政策透過立法院就是「親美和中」，不會像民進黨「親美仇中」，這是大是大非。

此外，國民黨主席朱立倫昨天在內部會議大力讚揚傅崐萁，被解讀支持傅擔任黨團總召。原本也盛傳有意角逐總召的立委當選人李彥秀、賴士葆分別展現不同態度。賴士葆表示，他日前就已經開始準備，一定會參選到底。李彥秀則說，「韓江配」就是最好的協調示範，希望黨團總召能夠在溝通階段就選出最適合的人選。