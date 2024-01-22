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李艷秋指僑胞返台投票「投了個寂寞」 喊話朱立倫需交代這原因

記者歐陽良盈／台北即時報導
今年11月，國民黨主席朱立倫（右1）、總統參選人侯友宜（右2）與民眾黨主席柯文哲（右4）、前總統馬英九（右3）四人協商結束後，手持協商內容進行合影。（國民黨文傳會提供）
今年11月，國民黨主席朱立倫（右1）、總統參選人侯友宜（右2）與民眾黨主席柯文哲（右4）、前總統馬英九（右3）四人協商結束後，手持協商內容進行合影。（國民黨文傳會提供）

媒體人李艷秋在臉書發文，專程回台投票的僑胞，自嘲千里趕回，卻投了個寂寞，國民黨虧欠他們，要朱立倫辭國民黨主席，很無聊，三腳督本來就不會贏，未來重頭戲在立法院。

李艷秋說，如果沒有輸掉立法院，民進黨會公布高端合約嗎？2022年九合一國民黨大勝的時候，怎麼不見這些人給朱立倫喝采，朱立倫不需要辭，但他該給支持者交代的，是為什麼當初堅持要藍白合？

李艷秋表示，藍白兩個血型不同的黨，根本不相容，容了必死，國民黨總統候選人侯友宜説在藍白合過程中，受夠羞辱，重話不敢説一句，結果蹉跎時間，剩50天就投票了。

李艷秋指出，如果到現在國民黨仍然忍氣吞聲，擔心立法院民眾黨會倒向民進黨，讓國民黨不分區當選人韓國瑜選不上院長，那國民黨最好有心理準備，繼續被民眾黨主席柯文哲玩弄在股掌間，那才會讓支持者看不起。

李艷秋表示，選舉時要下架民進黨，選後就綠白合，也不必驚訝，很想看看柯文哲給小草樹立什麼樣的典範。這次選舉，政黨輪替是目標，但找回台灣的正直善良與是非，才是許多選民的期待。

李艷秋指出，國民黨如果還有使命感，放下合縱連橫，不為誰喬位子，展現出與綠白不一樣的品德，做一個忠誠的反對黨，或可稍稍彌補對支持者的虧欠。台灣民主選舉形式已是舉世讚嘆的美麗風景，但對於公義的追求、品格的要求、事實的探求，差遠了。

資深媒體人李艷秋。（聯合報系資料照）
資深媒體人李艷秋。（聯合報系資料照）

國民黨 民進黨 投票

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