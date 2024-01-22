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立院龍頭爭奪戰上演 柯建銘轟黃國昌：民眾黨是沒用的8席

記者王駿杰／新竹22日電
柯建銘接受廖筱君節目專訪指出，國民黨自己已過半，會需要民眾黨的8席嗎？個別議題合作是一回事，但民眾黨新科立委黃國昌「一副好像天下都是看我（黃國昌）的樣子」，他真的看不懂。（本報系資料照）
柯建銘接受廖筱君節目專訪指出，國民黨自己已過半，會需要民眾黨的8席嗎？個別議題合作是一回事，但民眾黨新科立委黃國昌「一副好像天下都是看我（黃國昌）的樣子」，他真的看不懂。（本報系資料照）

這屆立委選舉本月中落幕，新會期面臨「三黨不過半」局面，民眾黨拿下8席成關鍵少數，對此，媒體人廖筱君在節目中說，民眾黨目前認為藍綠「非我不可」，詢問在場來賓民進黨立院黨團總召柯建銘立院正副院長是否未來將由藍白主導？柯建銘說，民眾黨的8席是沒用的，立院正副院長藍營怎麼會讓民眾黨主導，若8席沒作用，是來製造國會紛亂的，就是毫無作用的8席。

本屆立委選舉，國民黨拿下52席，民進黨51席，無黨籍2席但屬泛藍陣營，民眾黨則有8席，目前藍綠看似勢均力敵，柯建銘接受廖筱君節目專訪指出，國民黨自己已過半，會需要民眾黨的8席嗎？個別議題合作是一回事，但民眾黨新科立委黃國昌「一副好像天下都是看我（黃國昌）的樣子」，他真的看不懂。

柯建銘說，他過去在立法院跟黃國昌戰過4年，現在民眾黨所有人加起來國會經驗僅4年，而他在國會的經驗共10屆，綠營是非常團結的戰隊，且黨內光黨團助理國會經驗加起來就超過100年，每個都很資深，助理也都有專業分工，團隊對國會非常熟悉。

柯建銘指出，民眾黨提出四大承諾，要求藍綠角逐立院龍頭者表態，包括「建立國會聽證調查」、強化「人事同意權審查」、強化「立委利益迴避規範」，並承諾定期公布「相關經費使用」，貫徹公開透明原則。黃國昌現在急於表現，馬上跳出來想要「私設刑堂」，出考卷要藍綠都回答，不解黃搞這套，讓人看不懂，黃一副不可一世的樣子，雖急於出手，但起手式非常差勁，也自曝其短、敗象已露。

柯建銘說，因此，他立刻回絕黃國昌，不會向民眾黨祈求，除非民眾黨「無條件起義來歸，他還不了解黃國昌、不了解國民黨嗎？」他在國會20幾年來是站在第一排打仗的人，不論被他人如何辱罵，僅維持一個原則，「敵人的攻擊是他身上的勳章」。

至於國民黨新科立委韓國瑜江啟臣共組「韓江配」戰立院龍頭，柯建銘指出，如此到最後是各黨就投自己，因為民眾黨出了一個連自己都無法完成的考卷，如今藍營看見綠營不理民眾黨，才知道事態不對，組「韓江配」。

柯建銘分析，韓國瑜不可能捨棄江啟臣換給民眾黨，不過韓恐會變成史上得票率最低的立法院長。外界認為韓最不適格且最不被期待，若韓要維持過去的行事風格，那就是國民黨衰敗的開始。

國民黨 江啟臣 韓國瑜

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