傅崐萁爭國會龍頭 朱立倫：韓江配堅定往前走

國民黨不分區立委當選人韓國瑜（中）、立委江啟臣（右）21日和國民黨中部立委、地方大老餐敘，一方面謝票、一方面拜票。（記者劉柏均／攝影）

國民黨 主席朱立倫昨天表示，立法院「韓江配」會堅定往前走，國民黨一定清清白白、腳踏實地、團進團出，希望今天新科立委座談會能團結一致。 朱宣示「團進團出」 國民黨主席朱立倫21日在雲林受訪時表示，下屆立法院正副院長「韓江配」會堅定往前走，國民黨一定清清白白、腳踏實地、團進團出。（記者蔡維斌／攝影）

國民黨立委傅崐萁昨天在花蓮舉行記者會表態爭取「國會龍頭」，他簽署國會改革承諾書，強調國會改革是「基層小草」的殷殷期盼，被解讀是呼應民眾黨提出的國會改革四訴求並拉票。

國民黨立委指出，黨內對立法院長的共識就是韓國瑜 ，韓國瑜屬意江啟臣 競選副院長的態度也相當明確，如果還沒上任就發生內部爭執，外界可能會對國民黨感到厭煩與失望。立委說，若黨團對人選無法達成共識，依慣例就舉行假投票，但因韓國瑜表態舉行假投票就退出選舉，因此今天黨團第一次會議很關鍵。

韓國瑜、江啟臣昨天中午和國民黨中部立委、地方大老餐敘，一方面謝票、一方面拜票。韓國瑜重申不評論個別立委，他還說，不知道未來四年賴清德政府能不能清廉執政，因此在野立委要團結起來，形成強大監督能力，這非常重要。

針對傅崐萁表態參選是否造成黨內分歧，江啟臣認為「不會有分歧」，他表示過去八年人民對如何有效監督政府充滿疑慮，他與韓國瑜搭檔競選立法院正副院長就是希望發揮在野合作力量監督執政黨，雖然執政黨在立院不是多數，但總統權力很大，如何發揮有效監督力量是廣大人民的期待，大家會並肩作戰，一起努力。

「小草並不小，可以撼動國家山河，沒有國家、沒有國會，小草依然存在。」傅崐萁昨在記者會中表示，大法官第五八五號解釋清楚表達國會有調查權，但廿年來沒有明確立法，讓國會一片混亂，中央政府弊端叢生，新國會議長必須將國會改革視為主要任務。如果他擔任國會領袖，會在十八個月內完成立法院聽證權、調查權等，讓中央政府不再有弊端，讓國家清廉、政治透明。

傅崐萁並簽署國會改革承諾書，包括強化委員會功能、正副院長中立並建立違反議事中立罰則、立法院各項經費透明，定期向人民公布、公開、健全立法院聽證及調查權、制定「藐視國會及國會偽證罪」，他說國會改革要直球對決，這是國會領導人該做的事。

朱立倫昨天並向民進黨總統當選人賴清德喊話，民進黨不要搞金錢和權力交換，讓新國會有新的開始，任何奧步都會讓大家看不起新的執政團隊，對台灣政治是最大的傷害。