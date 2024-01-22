回應民眾黨訴求最後期限 柯文哲：1月28日

針對新國會龍頭之爭，民眾黨主席柯文哲（右）21日表示，「先表達支持國會改革的意願，我們再來決定要支持哪一邊」。（記者林伯東／攝影）

國民黨 立委傅崐萁有意角逐立法院長，民眾黨主席柯文哲 昨表示，民眾黨已提出國會改革訴求，到現在為止僅傅崐萁回應，「先表達願意支持國會改革的意願，我們再來決定要支持哪一邊」。

柯文哲說，民眾黨提出國會改革訴求，希望大家能踴躍回應，民眾黨有黨內民主機制，最後幾天再來決定要怎麼做，「有回應的有回應做法，不回應有不回應的做法」。媒體追問，民眾黨最後期限為何，柯說「大概（1月）28日還可以。」

民眾黨昨舉辦「阿北小草見面會」，柯文哲受訪說，在民眾黨不分區立委當選人黃國昌主導下，民眾黨已提出國會改革事項，包括人事同意權、聽證審查權、利益迴避規範、相關經費公開透明等，希望有志角逐立法院正副院長的人公開回應民眾黨訴求。

傅崐萁昨記者會談及國會改革是「基層小草」期盼，媒體詢問是否有意向民眾黨拉票？柯文哲表示，「國民黨要怎麼推，我們還是不曉得」，不過他還是主張，要有初選機制，盡量走民選機制，有民主機制出來，如果有人支持國會改革，民眾黨到時候再來處理。民眾黨立法院黨團副主任兼發言人楊寶楨則說，「只要支持國會改革，我們都表達贊同」。

而針對國民黨立委傅崐萁有意挑戰立法院長，民進黨 發言人卓冠廷昨天表示，國會議長選舉有既有的民主程序，「我們尊重新國會，現階段沒有評論」；立法院長游錫堃昨回宜蘭參加立委陳歐珀感恩茶會時表示，立法院正副院長選舉經由黨團決定人選，有很多可能組合、很有彈性，他無法預判，何況他還不是黨團通過的候選人，身為院長的他要維持職權中立。

據了解，傅崐萁要參選立法院長一事，選舉結束後已傳遍整個立法院，民進黨也早有情資，民進黨立院黨團目前仍不打算藉由國民黨內亂運作相關事宜。民進黨資深立委說，現階段藍綠合作有難度，立法院正副院長選舉，各政黨將依往例亮票，評估各黨「團進團出」機率高，除非國民黨近日分裂到難以解決才有運作機會。