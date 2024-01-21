柯建銘稱韓國瑜角逐台立院院長最多54票 嗆民眾黨8席沒用

民進黨立法院黨團總召柯建銘。（本報資料照片）

新國會三黨不過半，民進黨 立法院黨團總召柯建銘昨天說，氣到盛時必謹慎，境到逆處乃從容，民眾黨擁有8席不分區立委，如果是用來製造國會紛亂，那就是毫無作用的8席，國民黨 不分區立委當選人韓國瑜競選立法院長，可能是史上得票率最低，最多54票。

柯建銘昨天晚間接受政論節目訪問，柯建銘表示，新國會面臨包括預算 、法案、同意權及不信任案等四大挑戰，馬上就會遇到2026年縣市長選舉，各黨都在布局，新國會是大賽局，演得太離譜，會自動被淘汰。

柯建銘指出，過去民進黨完全執政，總預算也常被刁難，總要設法讓預算通過，前總統陳水扁執政時期，就是屬於朝小野大的時代，民進黨總統當選人賴清德已經說過，一開始不會處理像是中正紀念堂組織法等重大衝突法案，還有轉型正義等後續法案。

柯建銘說，民進黨立法院長選舉輸就輸，韓國瑜有可能變成史上得票率最低的院長，最多54票，大家都認為是最不適任，最沒有期待的立法院長。

柯建銘表示，立法院長負責國會外交，代表國家的尊嚴和顏面，不能給國家漏氣，事情必須一體兩面來看，如果韓國瑜當選立法院長，依然維持過去行事樣態，將會是國民黨沉淪的開始、走上衰敗的開始，成為國民黨永遠的恥辱印記。

柯建銘說，他在國會的經驗是10屆，不是10年，民進黨是非常團結的戰鬥團隊，黨團助理的國會經驗，加起來超過100年，我們是團結的民進黨，面對分裂的在野黨。