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綠進攻Threads平台 黨內：未必能搶到青年票

記者蔡晉宇／台北21日電
賴清德有別於以往透過臉書發文，改以Threads錄製一段談話指出，感謝大家這幾天來Threads給他支持、建議。(取材自賴清德Threads)
賴清德有別於以往透過臉書發文，改以Threads錄製一段談話指出，感謝大家這幾天來Threads給他支持、建議。(取材自賴清德Threads)

總統大選落幕，民進黨雖然在總統勝選，立委選戰成績卻不盡理想，且流失大量青年票，成為大選檢討重點。選後民進黨明星黨公職開始加強社群平台，開通「Threads」平台帳號，和年輕支持者接觸、溝通，包括準總統賴清德、立委林俊憲、準立委王世堅都進駐，連競選連任失利的民進黨立委鄭運鵬、高嘉瑜都加入，搶攻年輕選票布局未來。

綠營掀起一股「脆」熱潮，民進黨新媒體中心主任詹賀舜表示，Threads是眾多溝通管道或工具之一，以競選影片「在路上」為例，重點是內容、而非通路，關鍵是要讓使用者願意聽、聽完願意分享。

Threads是臉書旗下社群平台，自Instagram延伸出一個以文字為主的社群平台，並與Instagram連動，用戶可在平台上發布短影片、照片及文字。也因為英文發音，被網友們稱為「脆」或「串串」。

立委鄭運鵬在選前之夜與兒子「德德」、妻子一同車掃拜票，兒子「德德」因外型俊俏，在網路上掀起熱議。選後，鄭運鵬開通Threads帳號，在自介欄打上「鄭運鵬的兒子的爸爸」，開通短短三天，粉絲數已突破18萬，被網友封為近期Threads最紅男人。

賴清德前天晚上也有別於以往透過臉書發文，改以Threads錄製一段談話指出，感謝大家這幾天來Threads給他支持、建議，他都有看到，未來也會常來Threads和大家串串門子。

賴清德17日出席一場感恩餐會，並在Threads發文，「報告小英總統，跟你比起來，我已經贏在起跑點，因為我的副總統比你的好」。副總統當選人蕭美琴第一時間回覆賴清德問：「那你選貓還是選狗？」總統蔡英文也回覆說，「我全都要！」

民進黨人士表示，綠營禁用抖音，在社群戰中形同吃了一大悶虧，選後內部檢討指出，社群平台應該多角化經營，不能只有臉書和instagram，年輕族群廣泛使用的社群平台Threads因此成為焦點，從議員鄉代到準總統都投入其中。

詹賀舜指出，他無法證明使用Threads平台，是否就能找回年輕選票，但對青年、民眾或社會溝通，Threads是一個新平台，可先進入了解其運作與使用方式，再藉由這個平台做溝通。

綠營人士指出，目前藍白陣營的社群主力，藍營仍以基層社團及透過人際網絡串連的LINE群組為主；白營則是在抖音市場占先機，透過短影音對年輕人的宣傳效果顯而易見。民進黨意識到Threads市場需要經營，雖已是亡羊補牢，但猶未晚矣，盼能藉此找回過去民進黨擅長的社群優勢。

民進黨立委王定宇表示，最近Threads平台在綠營間引起很大轟動，原因在於年輕人喜歡看政治人物互相留言、消遣，甚至發廢文，大家喜歡看到真實、輕鬆一面，而不是每個貼文都跟政治工作有關。

Threads 民進黨 賴清德

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