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新聞評論／在野想當「穩定多數」 議長選舉成試金石

聯合報社論
國民黨不分區立委當選人韓國瑜（左）與立委江啟臣（右）合作，將爭取新國會正副龍頭。（本報資料照片）
國民黨不分區立委當選人韓國瑜（左）與立委江啟臣（右）合作，將爭取新國會正副龍頭。（本報資料照片）

賴清德在總統大選拿到四成選票險勝，民進黨卻在國會選舉中重挫，形成少數政府面對分裂國會的難題。賴清德宣示用人不分黨派，預留了未來組閣與他黨合作的空間，但即將上場的立法院長爭奪戰，各政黨合縱連橫已開始，步步角力。

因為藍綠兩黨國會席次差距有限，要成為「穩定多數」，藍白合或綠白合都會改寫歷史，立法院長改選就是第一場試驗。趙少康在選前逼柯文哲表態，稱「綠白合就不是政黨輪替」，就是要預先封殺民眾黨投機靠攏綠營的空間。而基於政治現實，賴清德要減少施政阻力，向民眾黨釋出橄欖枝是合理的安排，這布局甚至可以和未來的新內閣人選連動，讓民眾黨入閣，爭取在國會形成「穩定多數」的新局。

民進黨選舉廣告主要攻擊對象就是韓國瑜，對國會龍頭之爭也會傾全力打韓保游。韓國瑜固然和柯文哲有一定私交，但藍白在選戰過程結下的政治恩怨極深；尤其黃珊珊與國民黨間的矛盾，讓許多藍營立委力主不能與白合。而藍白矛盾也成了民進黨可以介入操作的空間。

藍綠國會席次差距有限，立院內的政治角力將更頻繁，差別只在於在野黨有沒有國會戰鬥力，因此趙少康急著要集訓「戰鬥藍」立委。但立法院畢竟不是個人秀場，而是政黨團體戰實力的比拚。國民黨要能發揮戰力與監督力，就必須有效集合在野大聯盟力量，不論是法案結合或是以委員會組隊，在野聯盟還有許多可能合作的空間。藍白都須履踐對選民的政治承諾，有效制衡民進黨。

不過，新國會還沒成立，國民黨已經有人開始內鬥搶位，韓國瑜因此急推「韓江配」止亂；民眾黨也因個別人士對權位有期待，才要用「團進團出」約束。民進黨的算盤，就是見縫插針，等著在野矛盾發酵，好在國會翻雲覆雨。在野黨必須藉由國會「穩定多數」有效發揮監督力，讓新國會「校正回歸」，把民主還給人民。立法院長選舉，將會是第一個試金石。

民進黨 賴清德 國民黨

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