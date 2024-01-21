搶立院龍頭 傳綠營有「三套劇本」 綠委拋高雄模式

立法院正副院長選舉，民進黨將由游錫堃(左)與蔡其昌(右)角逐。圖為4年前兩人當選正副院長。(本報資料照片)

立法院新龍頭之爭開打，傳出綠營有三套劇本應戰，與民眾黨合作就是其一，民進黨 立委許智傑就拋出高雄市議長選舉模式，意即與無黨籍立委或他黨立委合作。立法院長游錫堃19日稱「民主國家中，小黨擔任議長是常態」，外界解讀對「綠白合」抱開放態度；游20日解釋，重點不是國會正副議長選舉，而是為了穩定施政，就需要執政結盟。

台北中國時報報導，近日傳出民進黨內有三套劇本，第一輪、必須取得絕對多數57票才能當選，若民進黨成功爭取6票即可順利勝出；若進入第二輪、只要相對多數即可當選，在第一輪藍白未合作情況下，只要爭取到民眾黨至少4票，就能勝過國民黨 的54票；第三劇本是民眾黨投給自家人選，但此舉就會保送國民黨「韓江配」。

民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，沒有所謂三個劇本，就只有一個原則，且就是游昌配。

許智傑認為，不論是什麼版本，先保有民進黨以人民及國家為出發點的主體性思考，團結黨內，至於爭取黨外，若有機會可以重演高雄市議長選舉的模式，與維持立院運作順暢的理念相同者合作。2022年，民進黨與選擇退黨的國民黨議員曾俊傑合作，最終順利當選，震驚高雄政壇。

另據本報系聯合報報導，游錫堃說起「小黨擔任議長」說，強調全世界的民主國家如果有結盟，都是執政結盟。游錫堃說，19日可能沒有講清楚，他的重點不是正副議長的選舉結盟，而是執政結盟。