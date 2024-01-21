反韓江配？傅崐萁深夜發通知開「直球對決」記者會

國民黨正副院長之爭白熱化，爭取副院長的立委江啟臣遭逢黨內立委傅崐萁（圖）挑戰。（本報資料照片）

國民黨 正副院長之爭白熱化，爭取副院長的立委江啟臣 遭逢黨內立委傅崐萁挑戰。傅崐萁昨提出「終結國會亂象、即刻國會改革」五點建議，包括正副院長議事中立、聽證及調查權的建立等，更在深夜時發出採訪通知，21日在花蓮服務處召開「直球對決」記者會。

本報系聯合報報導，新北市長侯友宜昨天表示，既然都要朝「韓江配」的方向走，那黨應該要很清楚讓大家知道，彼此一定要團結，尤其江啟臣長年在國會國防、外交的表現非常亮眼，是值得信賴的人，「黨也有這樣的一個方向，就把它明確化吧」。

國民黨主席朱立倫表示，明天國民黨團有談話會，「韓江配」將全力以赴，相信最後大家都會團結一致、共同努力，至於是否辦假投票 ，尊重黨團自主，相信很快就會凝聚共識。至於會不會與民眾黨合作，朱說，國民黨還是會保持誠意與空間。

傅崐萁日前質疑江啟臣當副院長如何兼顧台中市長選舉？江啟臣昨回應，「不要一天到晚想選舉，我們才剛選完」，國會應該扮演監督制衡角色，為民爭取福利，連任當選是做事情的時候，不是談未來選舉，將各自角色扮演好，無論在立院有無擔任幹部，都要將國會工作做好。

江啟臣指出，他與國民黨不分區立委當選人韓國瑜想法、理念一致，並肩作戰，至於黨內程序問題，交由黨中央處理。

傅崐萁昨在臉書指出，他歷經五屆國會，從扁政府、馬政府、蔡政府與即將連續12年執政的民進黨賴政府，國會亂象及功能不彰，早就為人所詬病，但不管哪個政黨執政，似乎都不願面對改革後強而有力的國會，甚至是擁有調查及聽證的國會。

傅崐萁提出五點建議，要避免朝野協商完全凌駕於各專業委員會的審查決議之上、國會議長副議長中立，並建立違反議事中立的罰則、立法院的各項經費、採購及正副院長的經費使用透明、聽證及調查權的建立和制定「藐視國會及國會偽證罪」。

此外，傅崐萁辦公室在昨深夜發出採訪通知，表示21日上午在花蓮服務處召開「國會改革、直球對決」記者會。