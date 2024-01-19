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禁抖音年輕票吃大虧 賴清德搶攻Threads找回社群優勢

記者蔡晉宇／台北即時報導
總統當選人賴清德。(本報資料照片)
總統當選人賴清德。(本報資料照片)

台灣總統大選落幕，民進黨雖然在總統勝選，立委選戰成績卻不盡理想，且流失大量青年票，成為大選檢討重點。選後民進黨明星黨公職開始加強社群平台，開通「Threads」平台帳號，和年輕支持者接觸、溝通，包括準總統賴清德、立委林俊憲、準立委王世堅都進駐，搶攻年輕選票布局未來。

Threads是臉書旗下社群平台，自instagram延伸出一個以文字為主的社群平台，並與instagram連動，用戶可在平台上發布短影片、照片及文字。

賴清德昨天晚上也有別於以往透過臉書發文，改以Threads錄製一段談話指出，感謝大家這幾天來threads給他支持、建議，他都有看到，未來也會常來Threads和大家串串門子，歡迎大家有任何想說的話都可以標記他，也希望大家無論是貓派還是狗派，都要繼續為台灣「派下去」。

民進黨人士表示，綠營禁用抖音，在社群戰中形同吃了一大悶虧，選後內部檢討指出，社群平台應多角化經營，不能只有臉書和instagram，年輕族群廣泛使用的社群平台Threads因此成為焦點，從議員鄉代到準總統都投入其中。

綠營人士指出，目前藍白陣營的社群主力，藍營仍鞏固基層社團及透過人際網絡串連的line群組，白營則是在抖音市場占先機，透過短影音對年輕人的宣傳效果顯而易見。民進黨意識到Threads市場需要經營，雖已是亡羊補牢，但猶未晚矣，盼能藉此找回過去民進黨擅長的社群優勢。

賴清德有別於以往透過臉書發文，改以Threads錄製一段談話指出，感謝大家這幾天...
賴清德有別於以往透過臉書發文，改以Threads錄製一段談話指出，感謝大家這幾天來threads給他支持、建議。(取材自賴清德Threads)

Threads 民進黨 臉書

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