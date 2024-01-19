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台立法龍頭之爭／游錫堃禮讓、招手民眾黨 王鴻薇：勿讓民進黨得逞

記者屈彥辰／台北即時報導
2024大選過後，立院龍頭將迎來爭奪之戰。立法院長游錫堃說院長之位不排除禮讓給小黨，國民黨立委王鴻薇今對此說，民進黨招手民眾黨，國會龍頭選舉部分，綠白合非不可能。她呼籲，民眾黨跟國民黨合作，至少不能讓民進黨得逞。（記者杜建重／攝影）
2024大選過後，立院龍頭將迎來爭奪之戰。立法院長游錫堃說院長之位不排除禮讓給小黨，國民黨立委王鴻薇今對此說，民進黨招手民眾黨，國會龍頭選舉部分，綠白合非不可能。她呼籲，民眾黨跟國民黨合作，至少不能讓民進黨得逞。（記者杜建重／攝影）

台灣2024大選過後，立法院龍頭將迎來爭奪之戰。立法院長游錫堃說院長之位不排除禮讓給小黨，國民黨立委王鴻薇今對此說，民進黨招手民眾黨，國會龍頭選舉，綠白合非不可能。她呼籲，民眾黨跟國民黨合作，至少不能讓民進黨得逞。

立法院長游錫堃接受自由時報「官我什麼事」節目專訪表示，既然國會多黨不過半，或三黨不過半，有可能由小黨來擔任國會行政的工作，並以立陶宛國會為例，表示民主國家的議會裡面，小黨擔任議長，應該是民主政治的常態。

王鴻薇說，游錫堃又對外說立法院長不排除禮讓給小黨，看起來民進黨又是要向民眾黨招手，在國會龍頭部分，綠白合不是不可能。柯文哲也一再說不會介入國民黨內鬥，不會接受任何人遊說，看起來跟國民黨合作的大門已經關上。

王鴻薇表示，這次大選裡，如果六成民意希望下架民進黨，懲罰民進黨，但最後在立院龍頭產生的部分變成綠白合作，出現民進黨掌控，是不是違反民意？還是奉勸跟希望民眾黨能跟國民黨合作，至少不能讓民進黨得逞。

此外，王鴻薇也提到，大選過後，行政院長陳建仁說抖音充滿假訊息，民進黨側翼攻擊寧夏夜市舉辦「科目三」舞蹈比賽，說這是「舞」統台灣。這一連串非常離譜的言論是否真能說服台灣人民？也看到民進黨中常委、立委候選人許淑華說，抖音是台灣年輕人常使用的平台，要禁也禁不了。

王鴻薇指出，民進黨長期醜化抖音，連民進黨自己的中常委、立委候選人都無法說服，又如何說服老百姓？民進黨是否要把中國介選、統戰工具，無限上綱到抖音？如果大部分台灣年輕人都喜歡抖音，民進黨卻要禁止抖音，難道這是思想控制、言論自由的控制嗎？

民進黨 抖音 國民黨

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