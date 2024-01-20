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推動國會改革 柯文哲：民眾黨不會成為國民黨內鬥工具

記者歐陽良盈、周佑政／台北20日電
台灣民眾黨主席柯文哲呼籲各黨派凝聚共識，實質推動國會改革。(本報資料照片)
台灣民眾黨主席柯文哲呼籲各黨派凝聚共識，實質推動國會改革。(本報資料照片)

國民黨不分區立委當選人韓國瑜表態與黨內立委江啟臣搭檔，角逐立院正副龍頭，但稱民眾黨若願意合作，願讓出副院長一職。民眾黨主席柯文哲昨晚在臉書聲明，台灣民眾黨不會成為國民黨內鬥的工具。

柯文哲表示，韓國瑜一方面找江啟臣當副院長，說要雙進雙出，一方面又向民眾黨喊話，說要是願意合作，江啓臣會禮讓，「台灣民眾黨不會成為國民黨內鬥的工具」，呼籲各黨派進一步凝聚共識，實質推動國會改革，而不是喊口號而已。民眾黨一定會發揮關鍵力量，讓立法院成為真正的「人民的立法院」。

柯文哲表示，這兩天立法院正副院長怎麼配、怎麼合，成為焦點，各種排列組合都有，他很好奇，除了政治人物之外，一般人民對這些新聞會有感嗎？對人民而言，立法院要如何改革以增進立法品質與效率，嚴格監督人事權與行政機關，應該是比誰當立院龍頭來得重要。

柯文哲指出，眼看農曆年都要到了，今年度高達6兆台幣（約1900億美元）的國營事業預算，卡在立法院尚未通過，導致台電、台水、中油等國營事業所制訂的新興計畫無法準時執行，只能「沿用去年編列的預算暫行」。請問這樣的立法院要如何守護國家財政紀律？落實分權制衡？

柯文哲說，他與民眾黨八位新科立委，選後第二天就確立了「推動國會改革」的目標，推出建立國會聽證調查制度、強化人事同意權審查、增強立委利益迴避規範、承諾相關經費使用公開透明等四大主張。

柯文哲指出，其中國會聽證調查制度，是2016年由蔡英文總統提出的，總統府秘書長林佳龍也曾參與連署，可惜民進黨執政後就背棄了自己的主張，至今不願說明他們的改革方向，民眾黨立法院黨團總召柯建銘還輕蔑評論民眾黨的提案，是「騙人沒念過書」；落實立院自律、強化監督量能，才是選民期待的。

此外，立法院長游錫堃昨天以立陶宛國會為例表示，民主國家的議會裡面，小黨擔任議長，是民主政治的常態。對此，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，尊重游錫堃的看法，但民進黨一定是以游錫堃、現任立法院副院長蔡其昌的組合參選正副院長。

對於是否與蔡其昌搭檔參選立法院正副院長，游錫堃說，輿論或民進黨有談到他，但這有一定的程序，民進黨黨團目前還沒開黨團會議，他一定要得到黨團會議的提名才有資格說話，一切由黨團決定。

是否贊成適度跟民眾黨合作？游錫堃說，「我沒有這樣講」，但執政黨要考慮，很多事情在民主國家有很多種組合，也有在野黨當議長，重要的是執政要有聯合、政策在國會取得過半支持，因此議長、副議長對執政不是那麼重要。

游錫堃接受自由時報「官我什麼事」節目專訪時表示，前不久立陶宛的國會議長希米利特來訪立法院，她所屬的政黨席次，只有占十分之一，但她擔任國會議長，捷克的國民議會也一樣。他講的不是說立院下一屆一定這樣，而是還沒有選之前，或在民主國家的議會裡面，小黨擔任議長，應該是民主政治的常態。

柯建銘表示，尊重游錫堃的看法，但這次正副院長選舉，看起來三黨會自推人，各黨一定是投票給自己人。這是一場很艱難的挑戰，民進黨會透過29日黨團會議的程序，討論決定出人選，一定是以游錫堃、蔡其昌的組合參選，「難道有更好的人選嗎？」

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