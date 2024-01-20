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國民黨中央曖昧 江傅之爭牽動韓進退

記者 王寓中
國民黨不分區立委當選人韓國瑜拋與國民黨立委江啟臣組「韓江配」，角逐立法院正副院長，國民黨立委傅崐萁傳有意爭取。國民黨主席朱立倫(圖中)表示他跟韓國瑜談得很清楚，團進團出，也不排除副院長的部分跟民眾黨合作。(記者屈彥辰／攝影)
國民黨不分區立委當選人韓國瑜拋與國民黨立委江啟臣組「韓江配」，角逐立法院正副院長，國民黨立委傅崐萁傳有意爭取。國民黨主席朱立倫(圖中)表示他跟韓國瑜談得很清楚，團進團出，也不排除副院長的部分跟民眾黨合作。(記者屈彥辰／攝影)

國民黨立法院副院長之爭浮上檯面，國民黨立委傅崐萁表態爭取，挑戰韓國瑜的副手人選江啟臣，也有立委當選人公開主張黨團假投票。韓國瑜昨表示，他與江啟臣會堅定攜手、雙進雙出。韓的說法向黨中央及黨內釋出極為明確的訊息，只有韓江配，一旦黨中央同意黨團自主進行假投票，韓將立刻作出決定，黨內風暴也將全面引發。

黨主席朱立倫昨天回應，在立法院長部分，國民黨堅定支持韓國瑜毫無疑義，但副院長部分則極為曖昧，特別是副院長人選黨團是否進行假投票，朱強調的是，黨中央向來尊重黨團自主。

如果朱立倫的說法就是黨中央態度，一旦黨團針對副院長人選要求假投票，黨中央並不會強力介入干預或阻止，若進入假投票過程，黨提名的13席不分區立委將一致支持江啟臣；但剩下39席區域及原住民立委票投誰，江傅就要比實力，結果如何難預料。

韓國瑜當然知道傅崐萁布局多時，兩人也是朋友，但在立法院正副院長選舉上，韓更在乎大是大非，為的是黨的改革形象，因此找江啟臣搭檔角逐。

據了解，「韓江配」不是韓國瑜先提出，而是黨高層的提議，韓聽到非常贊同，馬上去找江啟臣，邀江共擔大任，江原也不必爭什麼副院長，是因為韓才同意韓江配，並答應若民眾黨有副院長人選，他願意退出。

未料，韓江才談妥，黨中央傳來訊息，立法院長部分，黨中央強力支持，但副院長部分，要考慮不能排除其他有意角逐的立委當選人。

黨中央前後說法態度讓韓國瑜傻眼，但當他宣布「韓江配」的同時，韓江就已不是院長歸院長、副院長歸副院長，而是「堅定攜手、雙進雙出」。

韓國瑜態度堅定，若黨中央不表明立場，黨團一旦做出針對副院長人選假投票決定，江啟臣也不會參加，江啟臣若不進場，也形同宣布韓國瑜在立法院長「退場」，「韓江配」退出，角逐立法院正副院長的重責大任，就由黨內其他「有德之士」自為之。韓江踩穩底線，預告下周一面對面攤牌，屆時就看朱立倫如何「明確表態」，解除可能上演的風暴。

韓國瑜 江啟臣 投票

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