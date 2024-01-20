爭立院副院長 傅崐萁問江啟臣：如何兼顧選台中市長？

新國會2月1日開議，國民黨立委傅崐萁有意爭取副院長。(本報資料照片)

國民黨 不分區立委當選人韓國瑜 拋出要與國民黨立委江啟臣 搭配，角逐立法院正副院長，國民黨立委傅崐萁傳出也有意競逐副院長，他昨天發聲明，質疑江啟臣未來如何兼顧選台中市長？並稱自己與韓國瑜「默契佳」；江啟臣回應說「現在國會的事情最重要。」兩人隔空交鋒。

國民黨內多數立委都傾向屬意立法院長由韓國瑜為唯一人選，副院長人選才有比較大的變數，韓國瑜在臉書表態搭檔立委江啟臣，可是黨內有其他幾位資深的立委有意願角逐，建議國民黨應採取「假投票」，由得票數最高者搭配韓國瑜角逐正副院長。

林思銘說，國民黨應該走向民主化、拒絕「一言堂」，無論是推選誰角逐立法院正副院長或黨團總召，都應該遵循民主機制，由各委員獨立意志來選出各自心中合適的人選。

傅崐萁表示，韓國瑜擁有高人氣，也是好好先生，但未來在立法院對抗民進黨，必須要更強悍與調和鼎鼐跟民進黨周旋；而江啟臣於兩年後可能投入台中市長選舉，若擔任副院長，未來主持會議、接待外賓及眾多朝野協商，如何調配時間兼顧地方選舉與行程？

傅崐萁強調，立法院正、副院長分開選舉，不在同一張選票上，沒有誰搭配誰的問題，換句話說，「任何人也都可以和韓國瑜搭配」，上一屆總統大選，國民黨初選期間，他協助韓國瑜順利在初選勝出，有革命情感及一定的合作默契。

面對傅崐萁質疑，江啟臣四兩撥千斤表示，現在國會的事情最重要。對於民眾黨選前說挺韓，選後態度似不一，江重申態度不變，立法院三黨不過半，希望促成在野合作，讓國會真正發揮監督制衡的力量，讓立法院成為真正人民的國會，這是共同目標。

國民黨韓江配擬角逐立院龍頭，民進黨則由現任立法院長游錫堃和副院長蔡其昌續選。媒體人謝寒冰提醒，不能忽視民進黨立法院黨團總召柯建銘，加上藍白陣營許多立委與他私下皆有交情，可能會有人跑票。

謝寒冰18日在中天節目「盧秀芳辣晚報」中指出，「不要小覷柯建銘，他是隻老狐狸，一定會想辦法在私底下喬人」，尤其國民黨51個立委中，很多人與柯建銘交情不差，民眾黨內也有一些人和柯交情不錯，「立法院長是不記名投票，是有可能會有人跑票的，到時候柯會不會使出這招我不知道」。

謝寒冰認為，國民黨能搶下立院龍頭當然很好，但他覺得沒那麼重要，「韓國瑜、江啓臣都是戰將，去當立法院正副院長太浪費了。」謝寒冰表示，個人更想看到韓國瑜當立法委員、在台上質詢，看王世堅到時怎麼幫行政院護航，會是很有趣的組合。

媒體人羅旺哲發文分析，藍綠雙雙提出立院龍頭之爭的人選後，民眾黨就吞下第一敗，從原本的「關鍵少數」變成「空氣」，恐怕連副院長的位置都保不住。他指出，民眾黨的八票無論怎麼投都很尷尬，投給綠營會人設翻車，投給藍營又會嚥不下這口氣，以目前的狀況只能自提人選，但等於不會上。