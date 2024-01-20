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黑白集／敗選現實難接受 柯P還在否定期

黑白集
民眾黨主席柯文哲(中)傳仍難以接受「柯老三」的事實。(本報資料照片)
民眾黨主席柯文哲(中)傳仍難以接受「柯老三」的事實。(本報資料照片)

在台中為民眾黨打出好成績的蔡壁如，回台北探視柯文哲。她說，柯文哲還處於「悲傷情緒五階段」的「否定期」，覺得自己明明「坐二望一」，怎麼票開出來卻是「老三」？

民眾黨遭外界嘲諷拿「假民調」欺騙年輕人，票投出來，「沒穿褲子的」正是柯文哲。但根據蔡壁如的說法，柯文哲是真的相信自己會贏，才會那麼難以接受「柯老三」的事實。苦思五日後，柯文哲終於找到自己的解釋：市話民調比較準，手機民調不準，主要是年輕人投票不如預期。

這就奇怪了！選前，柯文哲嘲笑其他機構的民調數字「不科學」，說市話民調不準，因為年輕人都用手機。如今票開出來，他又把話倒過來說；這樣翻來覆去，到底要不要面對現實和科學？選前他說，年輕人投票率達8成5，他就贏了。事實上，就算8成5的20到39歲年輕人都投他，也才500萬票，距離當選門檻還遠。何況，看台灣的紀錄，哪來的8成5投票率？

柯文哲最大的問題，是不思考其他成熟年齡層選民的需要，以為光靠一張嘴吹噓，就能號召天下年輕選民來歸。他也不想想，自己傲慢搞垮藍白合，讓民進黨繼續執政，多少選民都在怨他。

選舉過了一星期，阿北還停留在「否定期」，要到何時才能接受敗選的現實？柯文哲趕快克服心理障礙吧！

柯文哲 民調 投票

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