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侯友宜談黨未來：大象難轉身 但改革不是口號

記者屈彥辰／新北19日電
國民黨主席朱立倫（中）與代表國民黨參選總統的新北市長侯友宜（左）19日出席總統立委大選新北市感恩茶會。記者黃義書／攝影
國民黨主席朱立倫（中）與代表國民黨參選總統的新北市長侯友宜（左）19日出席總統立委大選新北市感恩茶會。記者黃義書／攝影

總統大選落幕，代表國民黨參選總統的新北市長侯友宜昨晚現身選後首場感恩茶會，他表示，敗選原因很簡單，一定是侯友宜為最重要因素，別人都在幫他、鞭策他。談到國民黨的未來，侯比喻，「大象又笨又重，轉身都不容易，不要期待馬上會跳舞」，但強調改革進步不是口號，要實際展現給人民看。

侯友宜首場感恩茶會昨晚從新北市開始，他謝謝新北市及所有朋友陪伴打選戰，不離不棄，謝謝國民黨願意讓從基層公務員出身的他有機會參選總統，非常不容易，那就是改變，就是進步的力量，誰會想到一輩子為國家奉獻的基層可以參選總統。

侯友宜強調，改革進步不是口號，要實際展現給人民看，當一些人離開舞台，請記得在後面默默鼓舞支持。他離開職位就不會回過頭來，可以默默祝福， 但不需要站在上面，那是下一個年輕人的舞台。每個人有現在也有過去，當過去了，不要存念於當年的現在。

朱立倫致詞宣示國民黨要繼續年輕化，才有希望，長輩應當年輕人支持者，當年輕人的顧問，不要擋年輕人的路，有此決心才能讓國民黨獲得台灣人民更大支持。他與侯友宜深談，未來目標即培育年輕人，讓新一代起來，對得起台灣人民，對得起國民黨。

朱立倫感嘆，國民黨從一片灰燼中，被民進黨清算鬥爭，從殘破中站起，負責過黨務工作就知道，沒有吃香喝辣，每天面對耗損、負債，願意做就承擔。至於南部基層認為敗選檢討不夠好，朱立倫說檢討是全面的，會聽取各地的聲音，一定會痛定思痛，徹底改革，既然他決心留下來跟大家一起打拚，就是捲起袖子，不斷反省改革，堅定向前走。

國民黨 侯友宜 民進黨

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