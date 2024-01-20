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賴清德喊跨黨派政府 帶領國家往前走

記者周佑政／台北20日電
總統當選人賴清德。（記者余承翰／攝影）
總統當選人賴清德。（記者余承翰／攝影）

正副總統當選人賴清德、蕭美琴昨接受中選會主委李進勇致送第16任總統、副總統當選證書。賴清德表示，未來會秉持民主大聯盟的精神，邀請「跨黨派、跨世代、跨領域」好的人才，籌組「清廉、勤政、愛鄉土」的政府。

賴表示，這場選舉攸關台灣前途，國際社會都非常關注，選舉結果及過程國際社會也非常肯定。台灣在這場選舉裡面，全體人民所展現的對民主的堅持，而且對國際社會所傳送的多元理性、有活力的民主，也贏得國際社會非常大的肯定。

賴清德說，他很榮幸跟蕭美琴可以得到人民的付託，要帶領國家繼續往前走，未來一定全力以赴，落實民進黨清廉、勤政、愛鄉土的精神，以及「愛、非暴力、和平」的核心價值，推動國家進步、團結台灣、造福人民。

賴蕭配全國暨台北市競選總部昨天熄燈，賴清德競選總幹事潘孟安被點名是閣揆熱門人選，潘孟安說，這個想太遠了，他是「關燈關門」的人。目前談論未來組閣或閣揆人選都言之過早，目前由蔡英文總統、陳建仁穩健領導，他個人就不多言。

民眾黨立委當選人黃國昌昨天質疑，監委查案效率不佳，黃還問監察院，何時要處理副總統賴清德的財產申報不實的問題？對此，監察院發出新聞稿表示，該案已進入程序中。對於受理財產申報各項業務或申報不實之檢舉案件等，監察院一向會依法處理，並稱監委行使職權範圍多元，不宜僅憑調查案件數評價其績效。

總統當選人、副總統賴清德 記者余承翰／攝影【作者：周明德，日期：2024-01...
總統當選人、副總統賴清德 記者余承翰／攝影【作者：周明德，日期：2024-01-20，數位典藏序號：20240119230255758】

賴清德 賴蕭配 蔡英文

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