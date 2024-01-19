新聞評論／賴清德退新潮流 仍得清理蔡政府的貪腐無能

民進黨主席、總統當選人賴清德。(記者曾原信／攝影)

距正式上任還有４個月，總統當選人賴清德 須面對的事已如雪片般落下。他承諾公開的高端採購合約，拖到選後才進行，立即引來外界諸多質疑。他所屬的新潮流系貪腐備受爭議，賴清德宣布退出，仍無法使自己變得清白。他當選3天，外資在台股 大賣台幣1300多億元，新台幣重貶4.6角，潰散的信心如何穩住，他也無法迴避。

賴清德此役贏得艱苦，主要原因之一是蔡政府8年失德失政和貪腐事跡太多，人民已忍無可忍。賴清德僅獲4成選票，顯示民怨極深，若非藍白合破局，他就被拉下來了。而他本身的台獨色彩，連美國政府都不信任，民眾當然不願被一個喜歡挑釁的總統捲入災難。如此低的得票率，對他的治理是一個懸在頭上的警示紅燈。

沒有投票權的外資，見壞就逃，這是它們天生的避險本能。儘管國安基金喊話「安啦」，台股17日外資賣超仍高達782億元，為史上第三高。一連三天，台股計狂殺1324億元，台幣重貶4.6角，這是台灣股匯市對賴清德當選的「反慶祝行情」。將接踵而來的中共ECFA中止關稅減讓的懲罰，可能重創台灣許多傳統產業，蔡政府那套「在WTO架構下解決」的濫調已經失靈；賴清德是否有比小英路線更高明的對策，仍是個大問號。原因很明顯：經貿發展一事，從未出現在賴清德的視野中。

賴清德當選後，陳建仁內閣基本上進入看守狀態，但蔡政府的各種貪腐失能後遺症才正要大爆發。過去8年，蔡政府仗著「完全執政」，對國政予取予求，占過半席次的綠委鮮少發出不同聲音。如今，國民黨已成國會最大反對黨，民眾黨則有所謂戰神黃國昌磨刀霍霍，揭弊、打貪、拷問政務官，將如火山噴發般落下，賴清德閃都閃不掉。8年前蔡英文 上台，大談轉型正義與「除垢」；如今形勢反轉，是在野黨要刮除綠營汙垢。賴清德自詡打破「8年魔咒」，但這個勝利是有代價的：他得幫蔡英文清償過去8年的舊欠。

高端弊案的清理，是個好的起手式。這個案件是由蔡英文和陳建仁主導，陳時中執行，埋下人民的不滿；如果賴清德始終未曾插手，他現在有更大的空間清理餘穢。此外，廢核政策要如何改弦更張，耗資台幣2兆的風電發不出足夠綠能，電價要不要調整，蔡英文誇下的海口和跳票的承諾，全都要由賴清德收拾善後。包括日益惡化的少子化，缺乏實效的長照，跳票的社會住宅，品質日趨下流的高等教育，都將如影隨形糾纏著賴清德。

蔡政府任內的一大特殊現象，是出現了「仇恨值」一詞，加諸在陳時中、蘇貞昌、陳吉仲、陳耀祥等政務官身上。原因是，這些人自恃大權在握，一意孤行，罔顧任何輿論告誡；不僅如此，他們被證實犯錯，仍一再受到蔡總統包庇和縱容，繼續以驕蠻姿態橫衝直闖，把傲慢當成魄力。如今，賴清德處於「雙少數」的下風位置，若還如此妄尊自大，新政府恐將一事無成。因此，他上任後務必虛心調整政府定位，不稱職、不專業的政務官一律撤換，換上有能力、願服務的人才，才有可能順利推動施政。

更別忘了，蔡政府8年一路春風得意的就是新潮流。也是新系人馬把政治觸角伸向社會各角落，把政商關係織縫得你儂我儂，退休大老甚至乾脆搖身變成企業家，和執政同志分工吃銅吃鐵。賴清德聲明退出新潮流，還須經新系「一致同意」批可；這樣的切割，賴清德未來就能免於面對新潮流的貪瀆問題嗎？(轉載自聯合報社論)