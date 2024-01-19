民眾黨立院龍頭之爭起手式 恐招致4年全盤皆輸

民眾黨拋出國會改革4項訴求，強調不會與個別候選人私下協商或利益交換。(本報資料照片)

針對新國會龍頭之爭，由於民眾黨明確表明，民眾黨不會與個別候選人私下協商或利益交換，讓立法院正副院長選舉恐回歸藍綠對決。不過，有立院人士表示，現在民眾黨表現出一派清高，代價恐是在這屆立院8個委員會中一席召委都拿不到，想要的法案若遭藍綠拖延冷處理，4年恐會一事無成。

依據「立法院各委員會組織法」，立院各委員會席次至少為13席，最高不得超過15席，且各黨團成員必須平均分配至8個委員會。也就是說，依照新國會各黨團席次，國民黨 加上2席配合運作的無黨立委共54席，民進黨 及民眾黨分別為51席及8席，在分配到8個委員會後，藍綠白三黨團在每委員會分別至少要有6、6、1席。

立院人士表示，在這樣的情況下，如果民眾黨堅持「不會與個別候選人私下協商或利益交換」，未來4年立法院8個委員會每會期要選出的2席召委，已經可以確定將維持是藍綠各拿1席，民眾黨立委在未來4年不可能在任何一個委員會取得1席召委。

立院人士表示，立院委員會召委有排案權，任何交付委員會審查的議案要不要排？何時排？都必須尊重召委的決定。因此，民眾黨若堅持不與二大黨有任何交換，不但1席召委都無法取得，也代表民眾黨提出的議案，不管院會交付給哪個委員會審查，若藍綠二黨都當作沒看到，4年下來可能一事無成。

立院人士也表示，依照立院規定，在委員會中的提案必須由該委員會成員1+2提出，但民眾黨在各委員會僅1席，恐連2席連署立委都找不到，要怎麼提案？更何況，常見召委安排中央官員偕同到地方考察，目的是要告訴選民自己或該黨替鄉親爭取了什麼，民眾黨若想要茁壯基層，恐也無法依靠考察這招。