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陳建仁內閣520前可望留任 藍委批政府空轉

記者陳熙文、劉宛琳、張睿廷、屈彥辰、林銘翰／台北18日電
行政院長陳建仁18日將提內閣總辭，據指出蔡總統將予慰留，引發在野批評。 （本報資料照片）
行政院長陳建仁18日將提內閣總辭，據指出蔡總統將予慰留，引發在野批評。 （本報資料照片）

總統及立委大選落幕，行政院長陳建仁擬於今天在行政院會提出內閣總辭，不過，知情人士指出，蔡總統將予慰留，內閣閣員至五二○總統就職典禮之前，不會出現大變動。不過，由於2月1日立委報到代表新民意，內閣團隊看守到五二○，恐衍生舊內閣面對新民意問題，引發在野批評。

國民黨立委李德維表示，既然新國會即將開始，又準備換新總統賴清德上任，蔡總統也該將行政院長一職交給賴清德的指定人選，盡快往新的方向前進；陳建仁接下來四個月，走也不是，不走也不是，為何不盡快讓新內閣接手？

李德維說，陳建仁在法律上當然有權留下，但民進黨政府如果腦子想的是人民，就應該讓賴清德提早接手，而不是讓政府空轉，應尊重新民意，讓新政府及早開始運作。

國民黨立委曾銘宗則表示，總辭是為了迎接新民意；政府進入看守階段，該做的要做，「但重大決策不能做，重大人事要凍結，維持國家機制」。

民進黨立委鍾佳濱指出，前總統馬英九在2016年任滿，當時即將面對政黨輪替，行政院前院長毛治國率領內閣總辭，馬英九任命時任副院長張善政組閣，「也是注定只能做到五二○」。今年的情況是蔡總統任滿，但是沒有政黨輪替，閣揆任命權在總統手上，現任總統當然可以選擇慰留。

不過，2016年1月總統立委大選後，民進黨取得首度完全執政，毛治國總辭後並疾呼應由國會最大黨組閣，但民進黨未採納。雖然馬總統多次慰留，但在毛治國堅辭之下，才任命張善政組閣。

另有民進黨人士評論說，為求維持政局穩定，在新政府正式交接上台前，不針對內閣進行改組是合理的決定，但也提醒，新國會的立委正躍躍欲試求表現，若看守內閣出現怠惰，不能滿足新國會的要求，有部會首長可能在五二○之前就得提前打包回家。

民進黨 賴清德 馬英九

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